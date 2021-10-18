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    На футбольному полі помер гравець тернопільської «Ниви»

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    На футбольному полі помер гравець тернопільської «Ниви»
    Фото: соцмережі

    Ветерани команди виступали на турнірі пам’яті колишнього футболіста клубу

    Під час футбольного турніру у Заліщиках пам’яті колишнього футболіста заліщицького «Дністра» та тернопільської «Ниви» Петра Дідика перестало битися серце гравця ветеранської команди «Нива» Михайла Руданського.

    Трагедія сталася у зустрічі між заліщицьким «Дністром» та тернопільською «Нивою». Приблизно на 20-й хвилині Михайлові Руданському стало погано, він впав на футбольний газон. Лікар, який був присутній на стадіоні, надав першу медичну допомогу, також медики швидкої робили все, щоб врятувати пана Михайла, повідомляє gazeta1. За словами очевидців, після цих заходів він подавав ознаки життя, швидка забрала його до лікарні, де, на превеликий жаль, Михайло Руданський помер.

    Той матч організатори турніру вирішили не догравати, як і сам турнір.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    На футбольному полі помер гравець тернопільської «Ниви»