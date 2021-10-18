Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Реал»

19-20 жовтня пройдуть матчі 3-го туру головного єврокубкового турніру

У найближчий вівторок донецький «Шахтар» проведе в Лізі чемпіонів третій матч. 19 жовтня на НСК «Олімпійський» в Києві він прийме мадридський «Реал».

«Шахтар» у національному чемпіонаті розгромив «Зорю» – 6:1 і утримує друге місце в турнірній таблиці.

«Реал», в свою чергу, відпочивав. Вища рада Іспанії зі спорту прийняла рішення перенести два матчі примери (серед них і зустріч «Реала» з «Атлетіком») через матчі відбору на ЧС-2022 у південноамериканській зоні, які відбулися в ніч на 15 жовтня. «Вершкові» з 17 очками та грою в запасі пропустили на першу сходинку «Реал Сосьєдад», у якого 20 очок.

Матч «Шахтар» – «Реал» розпочнеться 19 жовтня о 19:00. Його покаже відеосервіс MEGOGO.

В іншому поєдинку в квартеті D зустрінуться «Інтер» та «Шериф».

В групі лідирує «Шериф» – 6 очок; 2. У «Реала» – 3; 3. «Інтера» – 1; 4. «Шахтаря» – 1.