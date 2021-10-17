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    Легендарний боксер зазнав сенсаційної поразки від маловідомого іспанця

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    Майкі Гарсія зазнав другої поразки в кар'єрі - Легендарний боксер зазнав сенсаційної поразки від маловідомого іспанця
    Майкі Гарсія зазнав другої поразки в кар'єрі
    Фото: Matchroom Boxing

    Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майкі Гарція поступився іспанцю Сандору Мартіну

    Сенсаційною поразкою завершився турнір з професійного боксу в каліфорнійському Фресно. У його головній події виступив екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія, суперником якого був маловідомий іспанець Сандор Мартін. Сутичка відбулася в проміжній вазі.

    У першому раунді Майкі спробував позначити перевагу, але Мартін несподівано непогано працював на зустрічних курсах і регулярно пробивав захист американця з правого боку. Це збило наступальний ритм Гарсії. В середині бою Сандор вже володів перевагою. У підсумку, після завершення десяти раундів судді рішенням більшості віддали перемогу іспанцеві Мартіну – 95:95, 97:93, 97:93.

    Гарсія зазнав другої поразки у професійній кар'єрі. Першої йому завдав 2019 року Ерол Спенс.

    Раніше небитий український боксер нокаутом відзначив повернення в ринг.

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    Теги: бокс
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    Легендарний боксер зазнав сенсаційної поразки від маловідомого іспанця