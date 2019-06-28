Українські легкоатлети на очах у Лукашенка вирвали в Білорусі золото командної першості!

Ольга Ляхова: Так виглядає щастя Офіційний сайт ІІ Європейських ігор

Золото, яке виблискує найяскравіше

Збірна України з легкої атлетики виграла золото командої першості на ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь).

Переможний заспів у фіналі на стометрівці серед чоловіків зробив Сергій Смелик, який переміг з результатом 10,44 секунди і приніс команді перші 12 очок.

Після того зміцнила наше лідерство Марина Бех-Романчук, яка виграла в секторі стрибків у довжину з результатом 6,79 метра.

Дуже вдало, особливо на тлі півфіналу, де вона посіла шосте місце, виступила на стометрівці серед жінок бронзова призерка Олімпіади-2012 Христина Стуй. З результатом 11,79 секунди вона стала третьою й додала у загальну скарбничку ще вісім очок.

Ганна Гацько-Федусова у метанні списа стала четвертою, а в змішаній естафеті 4х400 метрів, яку бігли Олег Миронець, Анна Рижикова, Тетяна Мельник і Данило Даниленко, наша команда програла з результатом 3.19,28 сім сотих секунди Чехії і стала другою.

Проте якщо в естафеті основних конкурентів білорусів наші атлети випередили, то Артем Шаматрин, фінішувавши з найкращим результатом сезону результатом 14,05 секунди в бігу на 110 м з бар'єрами третім, Віталієві Парахонку з Білорусі, який став переможцем, поступився. Відповідно боротьба загострилася.

А після того, як Ельвіра Герман виграла стометрівку з бар'єрами (наша Анна Плотицина з результатом 13,14 сек. - третя) суперники приблизилися впритул.

Далі - більше. Максим Недовєсов у стрибках у висоту переміг українця Андрія Проценка у фіналі 2,25:2,24. Всього на сантиметр. До заключного виду - змішаної комбінованої естафети - Україна і Білорусь підійшли з рівною кількістю очок (по 74) й відповідно стартували одночасно.

Перший етап естафети, 800-метрівку, Євген Гуцол і Ян Слома завершили майже одночасно. Перевагу України почала позначати Ольга Ляхова, яка на 600-х метрах трохи випередила Дарію Борисевич. А більш-менш комфортною нашу перевагу зробив на 400-метрівці Олексій Поздняков, який випередив Олександра Василевського. Знак оклику ж поставила Яна Качур, яка на 200-метрівці не залишила шансів сильній білоруській спринтерці Христині Цимановській. Переможний час українців - 4.27,14. та важливий не час, а те, що Україна здобула золото. І що телеканал-транслятор переможних митей наших спортсменів не показав, перемкнувшись на щось важливіше відразу після фінішу.

Зауважимо, що крім уже згадуваних героїв фіналу чемпіонами Європейських ігор стали й спортсмени, які виступали у кваліфікації та півфіналі. А то - стрибун у висоту Богдан Бондаренко, який покинув Мінськ достроково через травму, бар'єристка Аліна Логвиненко і бігунка Наталія Прищепа.

Це золото - дев'ята медаль найвищої проби для України на ІІ Європейських іграх. Наша команда піднялася на третє місце в медальному заліку.