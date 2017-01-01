На Кубку світу з боротьби жіноча команда України залишилася без медалей

У поєдинку за п'яте місце українки поступилися росіянкам

Збірна України посіла шосте місце на Кубку світу з жіночої боротьби, випередивши Азербайджан і Швецію. У перший день українська команда поступилася командам Китаю та Монголії, інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України. Але потім українки перемогли команду Азербайджану. Таким чином, вони змушені були боротися за п’яте



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У поєдинку за п'яте місце українки поступилися росіянкам

Збірна України посіла шосте місце на Кубку світу з жіночої боротьби, випередивши Азербайджан і Швецію.

У перший день українська команда поступилася командам Китаю та Монголії, інформує офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України.

Але потім українки перемогли команду Азербайджану.

Таким чином, вони змушені були боротися за п’яте місце з господарями турніру – росіянками.

У підсумку Росія перемогла з рахунком 5:3.

У вазі до 48 кг Ілона Семків здобула перемогу на туше. Також звитяги на рахунку Ірини Чіхрадзе-Харів та Анастасії Шустової. Інші ж свої сутички програли.

У фіналі Японія у зустрічі за перше місце завершила внічию матч з китаянками (4:4), але перемогла за набраними очками. Японки в дев'ятий раз стали володарками трофея.

Нагадаємо, у змаганнях брати участь збірні Японії, Китаю, США, Азербайджану, Монголії, Швеції, України та Росії.

Кубок світу з жіночої боротьби відбувся 1-2 грудня у Чебоксарах, що у Російській Федерації.