На Львівщині та Закарпатті проведуть міжнародну велогонку

На велогонку зареєструвалося понад три сотні учасників

На дорогах Львівщини та Закарпаття 30 вересня – 3 жовтня відбудеться аматорська шосейна велогонка «Tour de Onur». Про це повідомили організатори гонки, йдеться на сайті Львівської ОДА.

«Змагання проводять вже вдруге, цього разу зареєструвалися для участі 312 учасників із різних областей України (в основному – з Львівської та Київської), а також із Туреччини, Молдови, Білорусі та Польщі», – йдеться у повідомленні.

За словами начальниці відділу фізичної культури та спорту управління молоді та спорту Львівської ОДА Ольги Козій, маршрут змагань пролягає через село Урич (заповідник «Тустань»), село Сянки та через територію Закарпатської області.

Реєстрація на гонку закінчилася місяць тому. Найбільше учасників – чоловіки віком до 35 років (близько 120 осіб), чоловіки 35-40 років – 50 людей, чоловіки від 45 років і більше – теж близько 50 осіб. Жінок – 48 осіб (до 35 років).

Організаторами гонки виступає компанія «Онур Груп» разом з ГО «West Road Cycling», організаційна підтримка – Львівська та Закарпатська облдержадміністрації.

У перший день відбудеться командна гонка (52 команди від чотирьох до шести учасників стартують кожні 2 хв); у всі інші дні проходитимуть індивідуальні гонки.

Переможці змагань отримають кубки, медалі та пам’ятні футболки. Окрім того, їм подарують продукцію одного з українських брендів – сумки, виготовлені з перероблених матеріалів.

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