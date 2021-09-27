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    У Львові затримали іспанця, який кілька місяців жив у торговому центрі

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    Іспанця&nbsp;перевезли до Волинського пункту тимчасового тримання іноземців, звідки його мають відправити на батьківщину - У Львові затримали іспанця, який кілька місяців жив у торговому центрі
    Іспанця перевезли до Волинського пункту тимчасового тримання іноземців, звідки його мають відправити на батьківщину
    фото: Міграційна служба Львівської області

    Незаконний мігрант з Іспанії спочатку жив на парковці торгового центру, а потім «переїхав» всередину.

    Працівники міграційної служби Львівщини та міграційної поліції виявили громадянина Іспанії, який тривалий час проживав на території торгового центру King Cross Leopolis. Про це сьогодні повідомили у пресслужбі Державної міграційної служби Львівщини.

    Відомо, що незаконний мігрант з Іспанії спочатку жив на парковці торгового центру, а потім «переїхав» всередину. Зазначається, що ще у червні цього року Закарпатським відділенням міграційної служби було прийняте рішення про примусове повернення чоловіка до Іспанії, адже він прибув в Україну поза пунктом пропуску, тобто нелегально.

    Натомість іспанець вирішив не повертатись додому, а втік до Львова та оселився у ТРЦ King Cross Leopolis.

    «Розповідає, перше, що впало йому в вічі – це великий торговий центр, де він і вирішив ночувати. Спочатку спальним місцем чоловіка був підземний паркінг, а пізніше він перемістився всередину приміщення», – розповідають у міграційній службі.

    Львівські поліцейські разом з працівниками міграційної служби знайшли іспанця у п'ятницю, 24 вересня, та склали на нього адміністративний протокол. Незаконного мігранта перевезли до Волинського пункту тимчасового тримання іноземців, звідки його мають відправити на батьківщину.

    Як повідомлялося, в Україну все частіше приїжджають трудові мігранти з Азії.

    До слова, щодня сотні «нелегалів» намагаються перетнути польсько-білоруський кордон.

    Раніше поблизу польсько-білоруського кордону були знайдені тіла трьох осіб.

    Теги: Львів мігранти Іспанія Державна міграційна служба
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    У Львові затримали іспанця, який кілька місяців жив у торговому центрі