Рівнинна сотка. У Києві відбулися наймасовіші велоперегони року (фото)

«Київська сотка» проводиться всьоме Світлини - Олександр Скепян та Віктор Гожий

Цьогорічна «Київська сотка» зібрала понад 2500 учасників, найстаршому з яких виповнилося 80 років

6 вересня на автошляхах столиці та Київської області відгомоніли пристрасті велосипедної «Київської сотки». Стокілометрова гонка для спортсменів-аматорів стала уже традиційною. Як зазвичай, уже сьомий рік поспіль вона відбувається в першу неділю вересня і збирає тисячі велолюбителів з різних куточків України, а раніше – й з-за кордону. Цьогоріч іноземних учасників не було з огляду на проблему з поширенням у світі коронавірусної інфекції.

Що ця «Сотка» особлива, свідчив навіть рядок на традиційній медалі фінішера, яку вручають усім учасникам, які подолали 100 кілометрів – «Quarantine edition». Заходи безпеки також були особливими. Учасники й організатори на старті й фініші мали вдягати захисні маски. Крім того, щоб обмежити контакти між великою кількістю людей, час перебування на стартовому полі був максимально скороченим, а нагородження переможців у різних номінаціях взагалі відбудеться через два дні, сьогодні, 8 вересня, на території Київського велотреку.

Змінився цьогоріч і змагальний маршрут. Старт перегонів відбувався не на Майдані Незалежності, як у попередніх два роки, а на вулиці генерала Наумова, що майже на виїзді з Києва, неподалік від станції метро «Академмістечко». Відповідно й дистанція змінилася. Якщо в попередні роки велосипедисти ганялися в напрямку Обухова і фінішували в районі торговельного центру «Магелан» на вулиці академіка Глушкова, то зараз гонщики прямували в напрямку Ірпеня, Бучі, Немішаєвого і поверталися тією ж дорогою до Києва, в містечко, яке зі стартового перетворювалося в фінішне. При цьому нинішня траса є не такою рельєфною, здебільшого рівнинною.

Переможцем у найпрестижнішому класі «Спорт» серед чоловіків став Олексій Касьянов із Вишгорода на Київщині. Він подолав 100 км за 2 години, 3 хвилини і 42 секунди, на 50 секунд випередивши Андрія Корчака із Кременчука на Полтавщині. У жінок в цьому ж класі найсильнішою стала Наталія Тарнавчик-Чугуївець зі Львова. Її час – 2:16.19. Киянку Христину Стрижак вона випередила всього на шість секунд.

У заліку шосейних і кросових велосипедів серед чоловіків переміг киянин Антон Кернасовський – 2:12.58. У жінок першість теж здобула представниця столиці Анастасія Гіль – 2:32.39.

Найзапекліша боротьба точилася в наймасовішому класі «МТБ і гібриди», в якому змагалися загалом понад 500 учасників. Киянин Олександр Біляєв виграв з часом 2:21.39, всього на чотири секунди випередивши другого і третього призерів – Юрія Кресана з Вишневого на Київщині та іншого столичного гонщика Євгена Шилова. У жінок перевага киянки Вікторії Дяченко була відчутнішою. Вона виграла з часом 2:31.23, випередивши найближчу переслідувачку Арину Алабут на 21 секунду.

Окрім класичних номінацій, окремі учасники вийшли на старт на роверах унікальних взірців, скажімо, тандемах чи раритетних «Українах».

Окремо варто виділити вікових учасників. Скажімо, 80-річний киянин Володимир Соколов подолав 100 км на велосипеді МТБ за 4 години і 27 хвилин.

Також варто відзначити, що у старт-фінішному містечку була облаштована фотоекспозиція в пам’ять про Богдана Воєводіна, одного з ідейних натхненників «Київської сотки», співзасновника ресурсу «Bike in City», який помер 26 липня у віці 33-х років від зупинки серця.

Взагалі ж, організатори перегонів задоволені найперше тим, що попри усі труднощі, змагання вдалося провести. За словами Сергія Харчука, який в усі ці роки виступає головним ідеологом «Київської сотки», головною метою цих змагань є найперше прищеплення любові до велокультури і намір звернути увагу на труднощі, з якими стикаються велосипедисти при пересуванні українськими дорогами. Мова не лише про саму якість шляхів, яка у багатьох місцях бажає кращого, а й про відсутність велодоріжок і порозуміння між велосипедистами і водіями автівок.