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    Впав з моста: чемпіон Європи з велогонок отримав перелом тазу

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    Евенепулу надають першу допомогу після падіння з мосту - Впав з моста: чемпіон Європи з велогонок отримав перелом тазу
    Евенепулу надають першу допомогу після падіння з мосту
    Світлина - mundodeportivo

    Бельгійський велогонщик отримав важкі травми під час перегонів в Італії

    Велогонщик команди «Deceuninck-Quick Step» ледь не загинув під час гонки «Джиро ді Ломбардія», яка відбулася на території Італії.

    Під час спуску з гори Евенепул не впорався з керуванням і вилетів з траси. Бельгієць впав з моста висотою близько 15 метрів.

    Спортсмен не зміг самостійно піднятися після падіння, з місця інциденту його забрала машина швидкої допомоги. Велосипедист був доставлений в лікарню міста Комо. Пізніше у Евенепула діагностували перелом тазу та забій легені.

    Очікується, що велосипедист повернеться в Бельгію цього тижня, як тільки йому дадуть дозвіл на переліт літаком.

    Також бельгійці Лауренс де Плюс і Ян Беклантс зазнали аналогічних падінь на спуску в гонці «Джиро ді Ломбардія» 2017 року.

    Також додамо, Евенепул минулого тижня став переможцем генеральної класифікації велобагатоденки «Тур Польщі». 20-річний талановитий спортсмен встиг виграти «золото» чемпіонату Європи з шосейного велоспорту у 2019 році.

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    Джерело: mundodeportivo

    велогонка
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