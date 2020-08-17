Впав з моста: чемпіон Європи з велогонок отримав перелом тазу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Евенепулу надають першу допомогу після падіння з мосту Світлина - mundodeportivo

Бельгійський велогонщик отримав важкі травми під час перегонів в Італії

Велогонщик команди «Deceuninck-Quick Step» ледь не загинув під час гонки «Джиро ді Ломбардія», яка відбулася на території Італії.

Під час спуску з гори Евенепул не впорався з керуванням і вилетів з траси. Бельгієць впав з моста висотою близько 15 метрів.

Спортсмен не зміг самостійно піднятися після падіння, з місця інциденту його забрала машина швидкої допомоги. Велосипедист був доставлений в лікарню міста Комо. Пізніше у Евенепула діагностували перелом тазу та забій легені.

Очікується, що велосипедист повернеться в Бельгію цього тижня, як тільки йому дадуть дозвіл на переліт літаком.

Також бельгійці Лауренс де Плюс і Ян Беклантс зазнали аналогічних падінь на спуску в гонці «Джиро ді Ломбардія» 2017 року.

Також додамо, Евенепул минулого тижня став переможцем генеральної класифікації велобагатоденки «Тур Польщі». 20-річний талановитий спортсмен встиг виграти «золото» чемпіонату Європи з шосейного велоспорту у 2019 році.

Джерело: mundodeportivo