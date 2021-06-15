На матчі Україна – Північна Македонія працюватимуть судді з Аргентини

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме на Євро другу гру команди Андрія Шевченка

Збірна України з футболу продовжує підготовку до другого матчу на Євро-2020. 17-го червня підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з командою Північної Македонії. Обидва колективи поступилися у стартових поєдинках групи С. Відтак, очна дуель між «синьо-жовтими» та «червоними левами» стане певною мірою вирішальною. Вже відома бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі України – Північна Македонія. У рамках обміну між конфедераціями гру в Бухаресті обслуговуватимуть рефері з Аргентини на чолі з Фернандо Андресом РапаллІні. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Хуан Пабло Белатті та Дієго Йаміль Бонфа. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме словенець Славко Вінчіч.

Арбітр системи VAR – Алехандро Ернандес (Іспанія). Асистенти арбітра VAR – Хосе Марія Санчес (Іспанія) та Філіппо Мелі (Італія). Третій асистент арбітра VAR – Хуан Мартінес Мунуера (Іспанія).

Матч Україна – Північна Македонія розпочнеться в Бухаресті на стадіоні «Арена Націонале» о 16.00.