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    На матчі Україна – Північна Македонія працюватимуть судді з Аргентини

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    На матчі Україна – Північна Македонія працюватимуть судді з Аргентини
    Фото: УАФ

    Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме на Євро другу гру команди Андрія Шевченка

    Збірна України з футболу продовжує підготовку до другого матчу на Євро-2020. 17-го червня підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з командою Північної Македонії. Обидва колективи поступилися у стартових поєдинках групи С. Відтак, очна дуель між «синьо-жовтими» та «червоними левами» стане певною мірою вирішальною. Вже відома бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі України – Північна Македонія. У рамках обміну між конфедераціями гру в Бухаресті обслуговуватимуть рефері з Аргентини на чолі з Фернандо Андресом РапаллІні. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Хуан Пабло Белатті та Дієго Йаміль Бонфа. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме словенець Славко Вінчіч.

    Арбітр системи VAR – Алехандро Ернандес (Іспанія). Асистенти арбітра VAR – Хосе Марія Санчес (Іспанія) та Філіппо Мелі (Італія). Третій асистент арбітра VAR – Хуан Мартінес Мунуера (Іспанія).

    Матч Україна – Північна Македонія розпочнеться в Бухаресті на стадіоні «Арена Націонале» о 16.00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020
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    На матчі Україна – Північна Македонія працюватимуть судді з Аргентини