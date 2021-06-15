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    Роналду відмовився від коли й порадив пити звичайну воду

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    Кріштіану Роналду демонстративно відмовився від солодких напоїв - Роналду відмовився від коли й порадив пити звичайну воду
    Кріштіану Роналду демонстративно відмовився від солодких напоїв
    Фото з відкритих джерел

    Капітан збірної Португалії закликає вести здоровий спосіб життя

    Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду на прес-конференції перед матчем з Угорщиною, який відбудеться 15 червня, закликав відмовитися від коли і пити воду.

    Роналду зайняв своє місце в прес-центрі для спілкування з журналістами. Перед ним в рекламних цілях стояли дві пляшки коли. Кріштіану перемістив газований напій подалі від себе, взяв у руки пляшку зі звичайною водою, підняв її вгору і демонстративно помахав нею перед журналістами і камерами.

    В цій групі також зіграють збірні Німеччини і Франції. Матч між ними 15 червня завершить перший тур групового турніру Євро-2020.

    Тим часом Шовковський віршем відповів УЄФА на заборону гасла «Героям слава!».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Роналду відмовився від коли й порадив пити звичайну воду