Роналду відмовився від коли й порадив пити звичайну воду

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду на прес-конференції перед матчем з Угорщиною, який відбудеться 15 червня, закликав відмовитися від коли і пити воду.

Роналду зайняв своє місце в прес-центрі для спілкування з журналістами. Перед ним в рекламних цілях стояли дві пляшки коли. Кріштіану перемістив газований напій подалі від себе, взяв у руки пляшку зі звичайною водою, підняв її вгору і демонстративно помахав нею перед журналістами і камерами.

Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! #POR #EURO2020 pic.twitter.com/go25YD7xrA