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    Марадону вшанували у фантастичному 3D-шоу (відео)

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    Марадону вшанували у фантастичному 3D-шоу (відео)
    Фото з відкритих джерел

    Перед матчем Кубку Америки між Аргентиною та Чилі організатори влаштували яскраву виставу

    Перед матчем збірної Аргентини на Кубку Америки, яка стартувала в другий ігровий день, організатори влаштували яскраву виставу. У форматі 3D-шоу вони вшанували пам’ять найкращого за версією вболівальників футболіста минулого століття Дієго Марадони. Він, нагадаємо, пішов з життя 25 листопада минулого року.

    В основу шоу лягло відео з розминки Марадони, де він жонглює м’ячем під пісню Live is Life.

    Аргентина зустрічалася з Чилі і не змогла здолати суперників. Матч завершився за рахунком 1:1.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Дієґо Марадона
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    Марадону вшанували у фантастичному 3D-шоу (відео)