Марадону вшанували у фантастичному 3D-шоу (відео)

Перед матчем Кубку Америки між Аргентиною та Чилі організатори влаштували яскраву виставу

Перед матчем збірної Аргентини на Кубку Америки, яка стартувала в другий ігровий день, організатори влаштували яскраву виставу. У форматі 3D-шоу вони вшанували пам’ять найкращого за версією вболівальників футболіста минулого століття Дієго Марадони. Він, нагадаємо, пішов з життя 25 листопада минулого року.

В основу шоу лягло відео з розминки Марадони, де він жонглює м’ячем під пісню Live is Life.

Аргентина зустрічалася з Чилі і не змогла здолати суперників. Матч завершився за рахунком 1:1.