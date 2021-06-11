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    Депутат Гончаренко запропонував додати до форми збірної кілька колишніх регіонів України

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    Депутат Гончаренко запропонував додати до форми збірної кілька колишніх регіонів України
    Фото: pravda.if.ua

    Член фракції «Європейська солідарність» у Раді додав до обрису наших кордонів Краснодарський край. Республіку Адигея та частину Ростовської області

    Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко протролив російських політиків, які з піною біля рота волають на весь світ про свавілля українців, які без їхнього дозволу нанесли на форму збірної України мапу з визнаними світом кордонами.

    «До речі, форму і справді можна трішки оновити», – написав Гончаренко у своєму «телеграмі», прикріпивши до посту фото з футболкою збірної України. На ній до карти України, крім Криму, додані колишні українські території, які зараз у Росії, Краснодарський край, Республіка Адигея і частина Ростовської області.

    Крім гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!» на форму збірної України була нанесена мапа України з тимчасово окупованим Кримом.

    Раніше стало відомо, що УЄФА піддався на істерику з боку Росії з приводу дизайну української форми і рекомендував грати на чемпіонаті Європи у футболках без напису «героям слава!».

    На футболках України зображений обрис кордонів нашої країни, який включає в себе півострів Крим, а також Донецьк і Луганськ.

    До слова, посольство США приміряло нову скандальну форму збірної України (фото).

    Раніше Путін відреагував на нову форму збірної України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олексій Гончаренко Євро-2020
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    Депутат Гончаренко запропонував додати до форми збірної кілька колишніх регіонів України