Шовковський віршем відповів УЄФА на заборону гасла «Героям слава!»

Помічник Андрія Шевченка в збірній підкреслив свою патріотичну позицію

Колишній воротар київського «Динамо» й збірної України Олександр Шовковський підкреслив своє ставлення до рішення УЄФА заклеїти напис «Героям слава!» на внутрішньому боці футболок гравців збірної України. З цього приводу він склав вірш, який виклав у себе на сторінці в соцмережах.

«Полети моя строфа у простори сині, і хай чує УЄФА «Слава Україні!». Й пролунає за момент ще й відлуння жваве, і почує континент весь «Героям слава», – йдеться в дописі.

Скріншот фото: Олександр Шовковський/Instagram

Раніше УЄФА через гвалт в Росії з приводу українського привітання «Слава Україні! – Героям слава!» змусив заклеїти другу частину гасла. Тепер на футболках з зовнішнього і внутрішнього боку двічі написано «Срава Україні».

Тим часом Україна забила двічі Нідерландам і поступилася в найкращому матчі Євро.