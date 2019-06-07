На матчі Україна – Сербія не буде сербських фанів – офіційно



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Сербів не буде у Львові Фейсбук

Квитки в гостьовий сектор передано учасникам та ветеранам бойових дій на Донбасі

Сербських уболівальників не буде на матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року Україна – Сербія, який відбудеться сьогодні, 7 червня, у Львові. Про це повідомила Українська асоціація футболу в фейсбуці.

Цю ж інформацію підтвердили українським колегам у Футбольному союзі Сербії.

Квитки на гостьовий сектор передано учасникам та ветеранам бойових дій на Донбасі, членам їх сімей та дітям, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Нагадаємо, початок матчу Україна – Сербія о 21:45.