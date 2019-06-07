Спекотно на полі, вибухонебезпечно поза ним: анонс матчу Україна - Сербія

Досі українці з сербами зустрічалися чотири рази і всі матчі виграли. В останньому з них у листопаді 2016-го Олександр Караваєв з партнерами перемогли у Харкові 2:0 ФФУ

Сьогодні ввечері команда Андрія Шевченка проведе один із ключових поєдинків відбірної кампанії Євро-2020

Черговий момент істини. Таких матчів у збірної України з футболу під час відбірного циклу чемпіонату Європи 2020 року вочевидь буде вкрай багато. Після стартової нічиєї в Португалії наступний поєдинок у Люксембурзі начебто здавався простішим, однак у підсумку ледь не призвів до непоправних втрат. Втім, бліду гру з суперниками із Бенілюксу можна пояснити певною розхолодженістю.

У нинішньому поєдинку з сербами про таке налаштування не буде й мови. А як інакше, коли зустрічаються двоє реальних претендентів на вихід у фінальну частину Євро? Українці після стартових двох турів з чотирма очками лідирують, а серби провели один матч, зігравши внічию із чинними чемпіонами Європи португальцями.

Магія Львова

Поєдинки, які підведуть остаточну лінію під сезоном-2018/2019 українська збірна проведе у Львові. Неспроста, адже саме місто Лева має найліпшу, майже ідеальну для нашої національної футбольної команди статистику: 14 перемог при двох нічиїх у 16-ти матчах. Тепер Андрій Шевченко і компанія хочуть доповнити львівську колекцію спершу сербським, а потім люксембурзьким скальпами.

Варто зазначити, що до цього матчу «Арена Львів» підготувалася по-особливому: спеціально під поєдинки збірних на стадіоні був змінений газон. Старий відверто зіпсувався і критики не витримував. Новим задоволені і господарі і гості. Можна не сумніватися, що поле на заваді футболу не буде.

Зате певні побоювання викликають події навколо матчу. Через проросійську позицію сербських ультрас у середовищі українських фанатів балканських гостей сприймають відверто вороже і очікують з войовничим настроєм. Серби це теж прекрасно розуміють і небезпечного виїзду начебто не планували. Принаймні, за офіційною інформацією. Хоча, не виключено, знайдуться гарячі голови, які вирішили прибути до Львова підпільно, на свій ризик. Щоб не стати жертвами розправи, їм треба бути вкрай пильними.

Між тим, українські фанати запланували сьогодні на 18:00 спільний українсько-хорватський марш, який візьме свій початок від пам'ятника королеві Данилу, в самому центрі міста. Якими будуть гасла під час цієї ходи, пояснювати, мабуть, не варто.

Афіша сьогоднішньої події

Відбірний турнір Євро-2020. Група В. Третій тур

Збірна України — збірна Сербії

7 червня 2019 року. 21:45

Львів. «Арена Львів»

Судді: Антоніо Матеу Лагос — Пау Кебріан, Роберто дель Паломар (усі — Іспанія)

Травмовані: Жуніор Мораєш, Ярмоленко, Марлос (під запитанням) - Мілінковіч-Савіч

Орієнтовні склади

Україна: П’ятов – Олександр Караваєв, Бурда, Сергій Кривцов, Віталій Миколенко – Степаненко – Віктор Циганков, Малиновський, Олександр Зінченко, Коноплянка — Роман Яремчук

Сербія: Марко Дмітровіч — Антоніо Рукавина, Нікола Міленковіч, Урош Спаїч, Александр Коларов — Міят Ґачіновіч, Неманья Максімовіч - Філіп Костіч, Душан Тадіч, Адем Ляїч — Александр Мітровіч

Котирування букмекерів

перемога України - 2,65, нічия — 3,0; перемога Сербії — 3,05

Обойма Шевченка

Безпосередньо на полі українські ультрас очікували побачити натуралізованого українського бразильця Жуніора Мораєша. Не від великої любові, а швидше навпаки. Втім, форвард «Шахтаря» у Львові не зіграє. За офіціною версією - через перелом ребра. За неофіційними - через колізії з отриманням українського громадянства, які досі до кінця не владнані, а також враховуючи специфічне ставлення до нього і питань натуралізації загалом від українських вболівальників.

За відсутності Мораєша проблема центрального нападника знову стала для Андрія Шевченка актуальною. Настільки, що він довикликав у збірну Артема Бесєдіна. За умови, що динамівець через травму пропустив практично всю весняну частину сезону. У цьому контексті куди логічнішим виглядав би варіант з досвідченим Романом Зозулею, але кандидатуру нападника, який у складі «Альбасете» забив у іспанській Сеґунді 11 голів, наш тренер чомусь вперто іґнорує.

У 2005-му Україна перемагала сербів з футболістом Шевченком у складі

Зате принциповість Шевченко проявив стосовно воротаря молодіжної збірної Андрія Луніна, котрий сьогодні о 16:30 міг би зіграти у чвертьфіналі чемпіонату світу U20 проти колумбійців. Та не зіграє, оскільки наставник національної збірної висмикнув перспективного воротаря з лав команди Олексадра Петракова. Щоб майже напевне залишити його в поєдинку із сербами у резерві. Бо ж при здоровому Андрії П'ятові потреби щось змінювати, мабуть, немає.

Взагалі, склад збірної може мати найнепередбачуваніший вигляд. Недоторканими в ньому виглядає лише кілька персон - Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Євген Коноплянка, вже згадуваний П'ятов і, можливо Сергій Кривцов у центрі оборони і Тарас Степаненко в опорній зоні. До цієї когорти ще можна було б віднести Андрія Ярмоленка та Марлоса, однак вони травмовані. І якщо натуралізований бразилець ще може вийти бодай на заміну, то Андрій у цій зустрічі не зіграє ґарантовано.

Найцікавіше, звісно, подивитися, кому ж довірить Шевченко місце на вістрі атаки. Навряд чи Бесєдіну, сумнівно, що Артемові Кравцю. Найреальніші шанси є Романа Яремчука з бельгійського «Ґенка» і, можливо, у юного Мар'яна Шведа, який віднедавна став гравцем шотландського «Селтіка».

Бійці Крстаїча

Тренер сербів Младен Крстаїч на передматчевій прес-конференції сказав, що складом зі на матч практично визначився. З урахуванням травми ключового хавбека Серґея Мілінковіча-Савіча, звісно. При цьому найдискусійнішою у сербів є позиція центрфорварда. Але не тому, що вона проблемна, як у нас, а через те, що вибір у Крстаїча блискучий - Александр Мітровіч із англійського «Фулема» чи Лука Йовіч із німецького «Айнтрахта». Обоє виконавців - однаково висококласні і, не виключено, з'являться на полі навіть одночасно.

Не далі як цьогоріч у лютому Лука Йовіч забивав Андрієві П'ятову в складі «Айнтрахта»

Група атаки у Крстаїча взагалі майже бездоганна. Трьох атакуючих хавбеків тренер сербів обиратиме між Філіпом Костічем із того ж «Айнтрахта», лідером нідерландського «Аякса» Душаном Тадічем, Адемом Ляїчем із турецького «Бешикташа» і Дарко Лазовічем із італійської «Дженоа». То за умови, що глибше може спуститися згадуваний Мітровіч. Як і здатен зіграти на атаку третій представник «Айнтрахта» Міят Ґачіновіч, якого Крстаїч використовує в опорній зоні.

Цілком зрозуміло, що навіть за відсутності Мілінковіча-Савіча вибір у наставника сербів значно ширший, ніж у його українського візаві. Однак хіба не ідентичною була ситуація напередодні матчу «синьо-жовтих» проти португальців?

Іван Вербицький, «Главком»