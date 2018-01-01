На одній з російських арен, яка прийме футбольний ЧС-2018, стався обвал конструкції (відео)

На стадіоні «Самара Арена» впала конструкція, яка служила парником для укладання газону

На стадіоні «Самара Арена» впала конструкція, яка служила парником для укладання газону. Робочі зняли відео на місці події, інформує 63.ru. «Очевидно, сніг під опорами розтанув, і порушилася загальна геометрія конструкції. Тому парник згорнувся, - зазначив співрозмовник. - На щастя, ніхто не постраждав». За словами



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«Самара Арена»

На стадіоні «Самара Арена» впала конструкція, яка служила парником для укладання газону

На стадіоні «Самара Арена» впала конструкція, яка служила парником для укладання газону.

Робочі зняли відео на місці події, інформує 63.ru.

«Очевидно, сніг під опорами розтанув, і порушилася загальна геометрія конструкції. Тому парник згорнувся, - зазначив співрозмовник. - На щастя, ніхто не постраждав».

За словами представників обласної влади, теплицю збиратимуть заново. Нікого з робітників конструкції, що падали, не зачепили.

За останніми даними, вартість будівництва стадіону «Самара Арена» становить понад 18 млрд рублів. Наразі підрядники монтують другий шар покрівлі. Інша група робітників займається установкою крісел та обробкою внутрішніх приміщень.

Завершити будівництво стадіону планують у першому кварталі 2018 року.

У Самарі пройдуть шість матчів Чемпіонату світу 2018 року з футболу – чотири поєдинки групового етапу, зустріч 1/8 фіналу, а також один з чвертьфіналів.