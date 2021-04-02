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    На Олімпіаду пустять не більше десяти нейтральних російських атлетів

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    Росіяни можуть поїхати до Токіо в обмеженій кількості - На Олімпіаду пустять не більше десяти нейтральних російських атлетів
    Росіяни можуть поїхати до Токіо в обмеженій кількості
    Фото з відкритих джерел

    Спортсмени виступатимуть без гімну і прапора

    Міжнародна федерація легкої атлетики повідомила, що на Олімпійські ігри в Токіо будуть допущені не більше 10 російських спортсменів.

    «До кінця 2021 року не більше 10 російських матимуть право виступати в нейтральному статусі на будь-яких великих змаганнях, включаючи Олімпійські ігри в Токіо, серію World Athletics і чемпіонат Європи-2021 до 23 років.

    Місцева федерація легкої атлетики може вибрати, які 10 спортсменів з нейтральним статусом братимуть участь в змаганнях, але вона повинна віддавати перевагу спортсменам, які входять до міжнародного пулу допінг-тестування. Внесення змін до цього списку з 10 осіб не допускається.

    Рада World Athletics розгляне програму видачі нейтральних статусів на заключному засіданні 2021 року, аби визначити, чи слід її оновити або переглянути для міжнародних змагань 2022 року», – йдеться в прес-релізі.

    Раніше через махінації з допінгом у Московській лабораторії росіян відсторонили від усіх міжнародних змагань до кінця 2022 року. На Олімпіаді вони виступатимуть без гімну, а в якості прапора їм дозволено використовувати обрізану емблему Олімпійського комітету.

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      Теги: Олімпіада-2020
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