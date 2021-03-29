Стали відомі всі футбольні збірні, які зіграють на Олімпіаді в Японії

Європу представлять чотири збірні – Франція, Румунія, Німеччина та Іспанія

Олімпійський відбірний турнір завершили збірні з зони Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну (КОНКАКАФ). В півфіналі збірна Гондурасу обіграла національну команду США – 2:1. В іншому матчі відбору національна команда Мексики обіграла Канаду – 2:. Таким чином, список всіх учасників олімпійського футбольного турніру в Токіо виглядає наступним чином: Японія, Франція, Німеччина, Румунія, Іспанія, Нова Зеландія, Єгипет, Кот-д'Івуар, ПАР, Австралія, Саудівська Аравія, Південна Корея, Аргентина, Бразилія, Гондурас і Мексика.

Жеребкування футбольного турніру відбудеться 21 квітня в штаб-квартирі ФІФА.

Чинним переможцем є збірна Бразилії, яка у фіналі в серії пенальті здолала Німеччину.

Раніше ФІФА збільшила віковий поріг для чоловічого футбольного турніру. Гравці у віці 23 років, які мали право за віком брати участь у змаганнях, що мали відбутися 2020 року, все ще зможуть зіграти в Японії у віці вже 24-х років 2021-го року.

Літні Олімпійські ігри пройдуть з 21 липня по 7 серпня 2021 року в Японії.