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    Стали відомі всі футбольні збірні, які зіграють на Олімпіаді в Японії

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    Європу на Олімпіаді представлять чотири збірні - Стали відомі всі футбольні збірні, які зіграють на Олімпіаді в Японії
    Європу на Олімпіаді представлять чотири збірні
    Фото з відкритих джерел

    Європу представлять чотири збірні – Франція, Румунія, Німеччина та Іспанія

    Олімпійський відбірний турнір завершили збірні з зони Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну (КОНКАКАФ). В півфіналі збірна Гондурасу обіграла національну команду США – 2:1. В іншому матчі відбору національна команда Мексики обіграла Канаду – 2:. Таким чином, список всіх учасників олімпійського футбольного турніру в Токіо виглядає наступним чином: Японія, Франція, Німеччина, Румунія, Іспанія, Нова Зеландія, Єгипет, Кот-д'Івуар, ПАР, Австралія, Саудівська Аравія, Південна Корея, Аргентина, Бразилія, Гондурас і Мексика.

    Жеребкування футбольного турніру відбудеться 21 квітня в штаб-квартирі ФІФА.

    Чинним переможцем є збірна Бразилії, яка у фіналі в серії пенальті здолала Німеччину.

    Раніше ФІФА збільшила віковий поріг для чоловічого футбольного турніру. Гравці у віці 23 років, які мали право за віком брати участь у змаганнях, що мали відбутися 2020 року, все ще зможуть зіграти в Японії у віці вже 24-х років 2021-го року.

    Літні Олімпійські ігри пройдуть з 21 липня по 7 серпня 2021 року в Японії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олімпіада-2020
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