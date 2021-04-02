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    «Мотор» з перемоги розпочав плей-офф гандбольної Ліги чемпіонів

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    Чемпіони України зробили крок до чвертьфіналу - «Мотор» з перемоги розпочав плей-офф гандбольної Ліги чемпіонів
    Чемпіони України зробили крок до чвертьфіналу
    Фото handball.motorsich.com

    Український клуб у першому матчі 1/8 фіналу турніру здолав білоруський «Мєшков Брест»

    У першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів запорізький «Мотор» вдома феєрично обіграв «Мєшков Брест». У першому таймі найсильніша українська команда пішли вперед на три голи – 15:12, а після перерви підопічні Гінтараса Савукінаса зуміли зберегти лідерство і довести гру до логічного завершення – 32:30.

    Після матчу Савукінас був задоволений грою, але команду трохи підвела реалізація моментів. «Хочу подякувати «Бресту» за матч. Це була чиста і чесна гра, за якою було приємно спостерігати. Я дуже задоволений дисципліною своїх підопічних, вони повністю зберігали контроль над грою і були готові до всього, адже перед матчем ми добре проаналізували нашого опонента, – наводить слова тренер «Мотора» сайт клубу. – Ми зробимо все можливе, щоб перемогти на виїзді. Попрацюємо над нашими втраченими моментами, в яких мали забивати. Я дуже сильно вдячний запорізьким уболівальникам. Через довгий час наша команда отримала колосальну підтримку на трибунах, що зробило матч більш захоплюючим. Але це була тільки перша частина плей-офф. Тепер в Брест ми поїдемо по-спортивному злими, щоб закріпити наш успіх».

    Гра-відповідь відбудеться наступного тижня.

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    Теги: Ліга чемпіонів ГК «Мотор»
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