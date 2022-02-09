Свавілля на Олімпіаді: в шорт-треку всі медалі судді віддають китайцям (відео)

У китайця, який виступає за Угорщину, забрали медаль на користь місцевого китайця

Представники організаторів Ігор штовхаються, підкидають під ковзани предмети, а дискваліфікують інших

На Олімпіаді в Пекіні спалахнув черговий скандал. Цього разу його роздмухала збірна Кореї. Законодавці мод в шорт-треку не виграли жодної медалі з трьох розіграних. Не тому, що спортсмени почали погано їздити. Їх просто дискваліфікують. Корейці подали протест на суддівство, а корейські вболівальники вимагають зняти команду з Ігор на знак протесту.

Корейці також звертатимуться за роз’ясненнями в Міжнародний олімпійський комітет і Спортивний арбітражний суд.

Хронологія виступів китайців така. В суботу їхня збірна не потрапила в фінал в естафеті, проте після протесту дискваліфікували команду США, а Китай здобув «золото».

У понеділок два чемпіони світу з Кореї у півфіналах посіли перше й друге місця на дистанції 1000 метрів, але їх дискваліфікували, і в фінал потрапили одразу три китайці. Один, щоправда, представляв Угорщину. Він і став першим, проте його потім також прибрали з першого рядка фіналу.

На дистанції 500 метрів у жінок китаянки поступилися в чвертьфіналі, але до наступного раунду потрапили. Дискваліфікували канадську спортсменку, хоча на відео добре видно, що не вона, а китайська спортсменка кидає від ковзани суперниці сторонній предмет.

У трьох видах програми в шорт-треку Китай здобув дві золоті нагороди і одну срібну.

Раніше, нагадаємо, у стрибках на лижах з трампліна дискваліфікували чотирьох фаворитів змагань.

Тим часом росіянам не дають золоту медаль у фігурному катанні, бо у когось зі спортсменів допінг-тест дав позитивний результат.