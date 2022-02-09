  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Українському футболісту заборонено грати за «Евертон»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Віталій Миколенко здав позитивний тест на коронавірус - Українському футболісту заборонено грати за «Евертон»
    Віталій Миколенко здав позитивний тест на коронавірус
    фото: ФК Евертон

    Миколенко здав позитивний тест на коронавірус

    Захисник збірної України Віталій Миколенко не взяв участь у матчі проти «Ньюкасла», а його «Евертон» поступився – 1:3. Як повідомляє Liverpool Echo, футболіст пропустив гру через хворобу.

    Деякі англійські джерела стверджують, що українець отримав позитивний тест на коронавірус. Причому результати стали відомі буквально за кілька годин до початку зустрічі з «Ньюкаслом».

    За деякими даними, тест футболіста показав «непереконливий результат», тобто 50 на 50. Враховуючи коронавірусний протокол в аанглійській Прем’єр-лізі, найближчим часом на Віталія чекає ще одна серія тестів. І тільки після них стане відомо, чи українець піде на стандартну самоізоляцію (5—7 днів) чи повернеться до тренувань перед домашнім матчем із «Лестером» (12 лютого).

    Тим часом чемпіон світу з «Динамо» дуже невдало дебютував за італійську «Сампдорію».

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віталій Миколенко ФК «Евертон»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українському футболісту заборонено грати за «Евертон»