Українському футболісту заборонено грати за «Евертон»

Миколенко здав позитивний тест на коронавірус

Захисник збірної України Віталій Миколенко не взяв участь у матчі проти «Ньюкасла», а його «Евертон» поступився – 1:3. Як повідомляє Liverpool Echo, футболіст пропустив гру через хворобу.

Деякі англійські джерела стверджують, що українець отримав позитивний тест на коронавірус. Причому результати стали відомі буквально за кілька годин до початку зустрічі з «Ньюкаслом».

За деякими даними, тест футболіста показав «непереконливий результат», тобто 50 на 50. Враховуючи коронавірусний протокол в аанглійській Прем’єр-лізі, найближчим часом на Віталія чекає ще одна серія тестів. І тільки після них стане відомо, чи українець піде на стандартну самоізоляцію (5—7 днів) чи повернеться до тренувань перед домашнім матчем із «Лестером» (12 лютого).

Тим часом чемпіон світу з «Динамо» дуже невдало дебютував за італійську «Сампдорію».