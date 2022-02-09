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    Неперевершена американка зняла прокляття олімпіад

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    Ліндсі Джакобеліс перемогла лише на п'ятій Олімпіаді - Неперевершена американка зняла прокляття олімпіад
    Ліндсі Джакобеліс перемогла лише на п'ятій Олімпіаді
    фото: seudiario

    Ліндсі Джакобеліс виграла «золото» Ігор на своїй п’ятій Олімпіаді

    Найтитулованіша американська сноубордистка Ліндсі Джакобеліс нарешті стала олімпійською чемпіонкою. 9 лютого вона здобула золоту нагороду в сноуборд-кросі.

    Спортсменка мала в активі шість перемог на чемпіонатах світу, 10 разів не знала рівних на Winter X-Games , проте Олімпійські ігри були для неї наче зачаровані.

    В Турині-2006 вона впевнено лідирувала, проте вирішила фінішувати ефектно, нахилилася підняти ніс у знаряддя і впала. В підсумку – «срібло».

    У Ванкувері-2010 зійшла з дистанції в півфіналі, щоб уникнути зіткнення з суперницею.

    У Сочі-2014 знову лідирувала в фіналі і впала.

    В Пхенчхані-2018 вела заїзд, але поступилася 0,003 секунди.

    І ось, в Пекіні, американка нарешті здобула перемогу.

    Тим часом росіянам не віддають «золото» Олімпіади через допінг-тест фігуриста.

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    Теги: Олімпіада сноуборд
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    Неперевершена американка зняла прокляття олімпіад