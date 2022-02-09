Неперевершена американка зняла прокляття олімпіад

Ліндсі Джакобеліс перемогла лише на п'ятій Олімпіаді

Ліндсі Джакобеліс виграла «золото» Ігор на своїй п’ятій Олімпіаді

Найтитулованіша американська сноубордистка Ліндсі Джакобеліс нарешті стала олімпійською чемпіонкою. 9 лютого вона здобула золоту нагороду в сноуборд-кросі.

Спортсменка мала в активі шість перемог на чемпіонатах світу, 10 разів не знала рівних на Winter X-Games , проте Олімпійські ігри були для неї наче зачаровані.

В Турині-2006 вона впевнено лідирувала, проте вирішила фінішувати ефектно, нахилилася підняти ніс у знаряддя і впала. В підсумку – «срібло».

У Ванкувері-2010 зійшла з дистанції в півфіналі, щоб уникнути зіткнення з суперницею.

У Сочі-2014 знову лідирувала в фіналі і впала.

В Пхенчхані-2018 вела заїзд, але поступилася 0,003 секунди.

І ось, в Пекіні, американка нарешті здобула перемогу.

Тим часом росіянам не віддають «золото» Олімпіади через допінг-тест фігуриста.