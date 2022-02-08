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    УЄФА відкрив справу через пісеньку про Путіна на матчі Україна – Росія

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    Українські вболівальники потужно підтримували збірну України - УЄФА відкрив справу через пісеньку про Путіна на матчі Україна – Росія
    Українські вболівальники потужно підтримували збірну України
    фото: УЄФА

    Росія вимагає покарання для українських вболівальників

    Європейський союз футбольних асоціацій відреагував на скаргу росіян на українських вболівальників, які під час матчу Україна – Росія в півфіналі чемпіонату Європи з футзалу співали відому на весь світ пісню «Путін – х**ло!». Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на УЄФА.

    «Відповідно до статті 31(4) Дисциплінарного регламенту УЄФА, призначено інспектора з етики та дисципліни для проведення дисциплінарного розслідування повідомлень про інциденти, які, ймовірно, мали місце під час півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу між Україною та Росією, який відбувся 4 лютого. Інформацію щодо цього питання буде надано в установленому порядку», — йдеться в листі УЄФА.

    Матч Україна – Росія завершився з рахунком 2:3. На останніх хвилинах українці не реалізували пенальті.

    Пісеньку про Путіна придумали харківські фанати після того, як Росія почала збройне вторгнення на Донбас.

    В грі Україна – Росія вболівальники привели в захват своєю підтримкою наших футболістів, які довго дякували їм після матчу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи футзал
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    УЄФА відкрив справу через пісеньку про Путіна на матчі Україна – Росія