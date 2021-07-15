На «Площі зірок» у Києві з’явилися нові автографи

Іменні зірки отримали легенди футболу і хокею і багаторазова паралімпійська чемпіонка

На «Площі зірок» у Києві «запалали» три нових зірки. Іменні зірки отримали українські спортсмени: футболіст Олексій Михайличенко, хокеїст Олексій Житник і паверліфтерка Лідія Соловйова. Про це повідомляє zn.ua.

Фото: zn.ua

Олексій Житник – олімпійський чемпіон, срібний призер Олімпіади-98 і чемпіонату світу 1992 року. Він понад 40 років присвятив професійному хокею, провів 21 сезон на високому рівні;

Лідія Соловйова – заслужений майстер спорту України, чемпіонка Паралімпійських ігор 2004, 2008 і 2016 років, срібна призерка Паралімпіади-2000 і бронзова призерка Паралімпіади-2012;

Олексій Михайличенко – олімпійський чемпіон, срібний призер чемпіонату Європи, заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер України.