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    На «Площі зірок» у Києві з’явилися нові автографи

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    Олімпійські чемпіони Олексій Житник, Лідія Соловйова і Олексій Михайличенко - На «Площі зірок» у Києві з’явилися нові автографи
    Олімпійські чемпіони Олексій Житник, Лідія Соловйова і Олексій Михайличенко
    Фото: zn.ua

    Іменні зірки отримали легенди футболу і хокею і багаторазова паралімпійська чемпіонка

    На «Площі зірок» у Києві «запалали» три нових зірки. Іменні зірки отримали українські спортсмени: футболіст Олексій Михайличенко, хокеїст Олексій Житник і паверліфтерка Лідія Соловйова. Про це повідомляє zn.ua.

    Фото: zn.ua
    Фото: zn.ua

    Олексій Житник – олімпійський чемпіон, срібний призер Олімпіади-98 і чемпіонату світу 1992 року. Він понад 40 років присвятив професійному хокею, провів 21 сезон на високому рівні;

    Лідія Соловйова – заслужений майстер спорту України, чемпіонка Паралімпійських ігор 2004, 2008 і 2016 років, срібна призерка Паралімпіади-2000 і бронзова призерка Паралімпіади-2012;

    Олексій Михайличенко – олімпійський чемпіон, срібний призер чемпіонату Європи, заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олексій Михайличенко Олексій Житник
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    На «Площі зірок» у Києві з’явилися нові автографи