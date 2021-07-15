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    «Динамо» взяло гору над «Сьоном» і очікує гравців збірної (відео)

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    Кияни легко здолали аутсайдерів швейцарської Суперліги - «Динамо» взяло гору над «Сьоном» і очікує гравців збірної (відео)
    Кияни легко здолали аутсайдерів швейцарської Суперліги
    Фото: ФК Динамо

    Кияни провели другий матч на швейцарському тренувальному зборі

    Столичне «Динамо» провело другий контрольний матч на зборі в Швейцарії. Після нічиєї з «Серветом» (1:1), кияни взяли гору над дев’ятою командою місцевої Суперліги «Сьоном» - 2:0. Обидва голи були забиті до перерви.

    Спочатку арбітр призначив пенальті за порушення правил проти Тимчика. Жерсон Родрігес одинадцятиметровий удар виконав не надто сильно, і воротар Тімоті Фаюлу парирував його першу спробу. А ось впоратися з добиванням не зміг. А вже в наступній атаці Ілля Шкурін, прийнявши передачу на хід від Володимира Шепелєва з центра поля, обіграв захисника та завдав влучного удару низом.

    Учора, 14 липня, «Динамо» потрапило в два скандали. Спочатку Віталій Миколенко виклав фото з колаборантом репером «Бастою», а згодом клуб у рекламі абонементів розмістив світлину з уболівальниками московського «Динамо».

    16 липня на збір мають прилетіти гравці збірної, які брали участь у чемпіонаті Європи.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» взяло гору над «Сьоном» і очікує гравців збірної (відео)