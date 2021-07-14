«Динамо» зганьбилося, презентувавши абонементи з фанатами московського клубу (фото)

Фанати виявилися динамівські, але не ті

Кияни в рекламі сезонних карток використали фото російських одноклубників

Чемпіон країни київське «Динамо» потрапило в курйозну ситуацію. В рекламі абонементів на сезон столичний клуб використав фотографію, на якій зображені фанати «Динамо», але московського. На це звернули увагу на сторінці ультрас команди в соцмережах.

«Фанати московського Динамо «прикрасили» презентацію абонементів київського Динамо на сезон 2021/2022.

Маємо до керівництва клубу лише одне питання, дизайнера звільнять чи ви остаточно втратили відчуття реальності?» – йдеться в дописі.

Уранці 14 липня в незручну ситуацію потрапив захисник киян Віталій Миколенко, котрий з відпочинку в Туреччині виклав фото з репером «Бастою», який відвідував з концертами окупований Крим і був внесений в базу СБУ як колаборант.