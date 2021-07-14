Мессі пішов на великі поступки і узгодив контракт з «Барселоною»

Капітан команди погодився на 50-відсоткове зниження заробітної плати

Багаторічний капітан «Барселони» Ліонель Мессі домовився з «Барселоною» про нову угоду. Деталі нового контракту 34-річного аргентинця з клубом розкрило видання Sport.es.

Повідомляється, що угода буде розрахована на п'ять років, проте в кінці сезону-2022/2023 Мессі сам вирішить, чи хоче він продовжити виступати за «Барсу». Можливо, через два роки він піде в американську лігу МЛС.

За перший сезон у «Барселоні» за новим контрактом аргентинець отримає 20 мільйонів євро. Сума в другому сезоні буде вищою. Якщо сторони припинять співпрацю в 2023 році, то форвард отримає серйозну суму компенсації.

Якщо Ліонель залишиться в «Барсі», то з 2023 року розмір виплат почне поступово знижуватися.

У контракті будуть прописані відступні в розмірі 600 мільйонів євро.

Також стало відомо, що гравець пішов на зниження заробітної плати на 50 відсотків, розуміючи, що у клубу наразі не найкраще фінансове становище.