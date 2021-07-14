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    Мессі пішов на великі поступки і узгодив контракт з «Барселоною»

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    Ліонель Мессі пішов на поступки заради клубу - Мессі пішов на великі поступки і узгодив контракт з «Барселоною»
    Ліонель Мессі пішов на поступки заради клубу
    Фото з відкритих джерел

    Капітан команди погодився на 50-відсоткове зниження заробітної плати

    Багаторічний капітан «Барселони» Ліонель Мессі домовився з «Барселоною» про нову угоду. Деталі нового контракту 34-річного аргентинця з клубом розкрило видання Sport.es.

    Повідомляється, що угода буде розрахована на п'ять років, проте в кінці сезону-2022/2023 Мессі сам вирішить, чи хоче він продовжити виступати за «Барсу». Можливо, через два роки він піде в американську лігу МЛС.

    За перший сезон у «Барселоні» за новим контрактом аргентинець отримає 20 мільйонів євро. Сума в другому сезоні буде вищою. Якщо сторони припинять співпрацю в 2023 році, то форвард отримає серйозну суму компенсації.

    Якщо Ліонель залишиться в «Барсі», то з 2023 року розмір виплат почне поступово знижуватися.

    У контракті будуть прописані відступні в розмірі 600 мільйонів євро.

    Також стало відомо, що гравець пішов на зниження заробітної плати на 50 відсотків, розуміючи, що у клубу наразі не найкраще фінансове становище.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Барселона
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    Мессі пішов на великі поступки і узгодив контракт з «Барселоною»