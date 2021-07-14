Найкращий гравець чемпіонату Європи обрав новий клуб

Джанлуїджі Доннарумма захищатиме кольори «Парі Сен-Жермен»

Найкращий футболіст Євро-2020 воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма став гравцем «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляється на офіційному сайті паризької команди.

«ПСЖ» радий повідомити про перехід Джанлуїджі Доннарумми. Італійський голкіпер підписав п'ятирічний контракт – до 30 червня 2026 року», – йдеться в повідомленні клубу.

В кінці червня у футболіста закінчився контракт з «Міланом». Раніше 22-річним гравцем цікавилися «Барселона», «Ювентус», «Рома», «Челсі» і «Тоттенгем».

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