  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Найкращий гравець чемпіонату Європи обрав новий клуб

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Джанлуїджі Доннарума захищатиме кольори найбагатшого клубу світу - Найкращий гравець чемпіонату Європи обрав новий клуб
    Джанлуїджі Доннарума захищатиме кольори найбагатшого клубу світу
    Фото: ПСЖ

    Джанлуїджі Доннарумма захищатиме кольори «Парі Сен-Жермен»

    Найкращий футболіст Євро-2020 воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма став гравцем «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляється на офіційному сайті паризької команди.

    «ПСЖ» радий повідомити про перехід Джанлуїджі Доннарумми. Італійський голкіпер підписав п'ятирічний контракт – до 30 червня 2026 року», – йдеться в повідомленні клубу.

    66_07

    В кінці червня у футболіста закінчився контракт з «Міланом». Раніше 22-річним гравцем цікавилися «Барселона», «Ювентус», «Рома», «Челсі» і «Тоттенгем».

    Раніше УЄФА визначив найкращий гол Євро-2020 (відео).

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 Джанлуїджі Доннарумма
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Найкращий гравець чемпіонату Європи обрав новий клуб