На Рівненщині помер видатний тренер з велоспорту

Петро Чужда заснував цілу династію спортсменів

У Дубні, що на Рівненщині, на 82-му році життя пішов в інші світи тренер-викладач Дубенської дитячо-юнацької спортивної школи, заслужений тренер СРСР Петро Чужда. Про це повідомили у соцмережах його колеги.

Петро Чужда все життя присвятив велоспорту і виховав не одного чемпіона. Його син Олег – український і радянський велогонщик. Заслужений майстер спорту СРСР, дворазовий чемпіон світу, срібний та бронзовий призер чемпіонату світу. Мав виступити на Олімпіаді, але через бойкот СРСР Ігор в Лос-Анджелесі у США не виступив.

Родина Олега Чужди з дитинства їздить на велосипедах

Онуки Петра Антоновича, Олег та Дмитро, також виступали за збірну України.