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    На Рівненщині помер видатний тренер з велоспорту

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    Петро Чужда з сином, чемпіоном світу Олегом - На Рівненщині помер видатний тренер з велоспорту
    Петро Чужда з сином, чемпіоном світу Олегом
    Фото з відкритих джерел

    Петро Чужда заснував цілу династію спортсменів

    У Дубні, що на Рівненщині, на 82-му році життя пішов в інші світи тренер-викладач Дубенської дитячо-юнацької спортивної школи, заслужений тренер СРСР Петро Чужда. Про це повідомили у соцмережах його колеги.

    Петро Чужда все життя присвятив велоспорту і виховав не одного чемпіона. Його син Олег – український і радянський велогонщик. Заслужений майстер спорту СРСР, дворазовий чемпіон світу, срібний та бронзовий призер чемпіонату світу. Мав виступити на Олімпіаді, але через бойкот СРСР Ігор в Лос-Анджелесі у США не виступив.

    Родина Олега Чужди з дитинства їздить на велосипедах
    Родина Олега Чужди з дитинства їздить на велосипедах

    Онуки Петра Антоновича, Олег та Дмитро, також виступали за збірну України.

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    Теги: Олімпіада велоспорт
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    На Рівненщині помер видатний тренер з велоспорту