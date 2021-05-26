Скасування Олімпіади коштуватиме Японії $17 млрд

Олімпіаду, скоріше за все, переносити не будуть

Країна понесе великі втрати у разі оголошення нового режиму надзвичайної ситуації

Згідно з дослідженням інституту Номура, скасування літніх Олімпійських ігор в Токіо в 2021 році буде коштувати Японії $17 млрд. Також влада Японії попереджає про великі економічні втрати в разі оголошення в країні нового режиму надзвичайної ситуації.

«Рішення про проведення Ігор, так само як і про обмеження на кількість глядачів, має виходити з ризиків зараження, а не з точки зору економічних втрат», – наводить слова економіста інституту Такахіде Кіуті інформагенція Kyodo.

За даними інституту, проведення Олімпіади без глядачів принесе дохід у 1,66 трильйонів ієн (приблизно $15 млрд), а з глядачами з Японії – 148,46 млрд йен ($1,3 млрд), 66 трлн ієн (приблизно $15 млрд) вигоди, проведення Ігор з місцевими глядачами принесло б на 146,8 млрд ієн ($1,3 млрд) більше.

На даний момент японська влада схиляється до того, щоб провести Олімпіаду з уболівальниками, але остаточні заходи допуску глядачів все ще не визначені.

Олімпіада в Токіо мала пройти в 2020 році, але через пандемію коронавирусної інфекції її перенесли на 2021 рік. Ігри пройдуть цього літа з 23 липня по 8 серпня.

До церемонії Відкриття Олімпіади залишилося 58 днів.