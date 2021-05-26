Збірна України «перестріляла» росіянок на чемпіонаті Європи

Наша жіноча команда перемогла в стрільбі з пневматичного пістолета

На чемпіонаті Європи в Хорватії збірна України з кульової стрільби виграла золоті медалі. В командних змаганнях чемпіонками стали Олена Костевич, Юлія Коростильова та Поліна Колесникова. У фіналі дисципліни з стрільби з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів наші дівчата «перестріляли» російську збірну – 17:11. Третьою стала команда Сербії.

Раніше ми повідомляли, що унікальне досягнення встановив український альпініст Валентин Сипавін. За одну добу харківський спортсмен підкорив два 8-тисячника.