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    Збірна України «перестріляла» росіянок на чемпіонаті Європи

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    Збірна України «перестріляла» росіянок на чемпіонаті Європи
    Фото НОК

    Наша жіноча команда перемогла в стрільбі з пневматичного пістолета

    На чемпіонаті Європи в Хорватії збірна України з кульової стрільби виграла золоті медалі. В командних змаганнях чемпіонками стали Олена Костевич, Юлія Коростильова та Поліна Колесникова. У фіналі дисципліни з стрільби з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів наші дівчата «перестріляли» російську збірну – 17:11. Третьою стала команда Сербії.

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    Раніше ми повідомляли, що унікальне досягнення встановив український альпініст Валентин Сипавін. За одну добу харківський спортсмен підкорив два 8-тисячника.

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    Теги: Олімпіада Олена Костевич
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    Збірна України «перестріляла» росіянок на чемпіонаті Європи