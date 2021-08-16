Стало відомо ім’я нового головного тренера збірної України з футболу

17 серпня Виконком Української асоціації футболу затвердить кандидатуру Петракова

Олександр Петраков, який з командою U-19 2019 року виграв чемпіонат світу, очолить національну команду з футболу. У вівторок, 17 серпня його кандидатуру затвердить Виконком УАФ. Про це повідомляє Meta-ratings з посиланням на власні джерела.

Кандидатура Петракова виникла після того, як Сергію Реброву не вдалося розірвати контракт з «Аль-Айном» з Еміратів.

Місце головного тренера стало вакантним після того, як не продовжив контракт з футбольною асоціацією Андрій Шевченко. Під його керівництвом національна команда у відборі до чемпіонату світу 2022 року провела три матчі і всі завершила внічию. На початку вересня збірна проведе ще дві гри – проти Казахстану і Франції.

До фінальної частини напряму виходить одна команда. Збірна, яка посяде друге місце, виборюватиме право через додаткові етапи відбору.

Відомо також, що допомагатиме Петракову колишній півзахисник київського «Динамо» Андрій Анненков. Не виключено, що активно до роботи зі збірною залучатимуть й Олега Блохіна з Олексієм Михайличенком. Обидва раніше працювали з головною командою, а зараз очолюють комітет збірних.