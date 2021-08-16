  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Стало відомо ім’я нового головного тренера збірної України з футболу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександру Петракова доведеть вирішувати непросте завдання виходу на чемпіонат світу - Стало відомо ім’я нового головного тренера збірної України з футболу
    Олександру Петракова доведеть вирішувати непросте завдання виходу на чемпіонат світу
    Фото з відкритих джерел

    17 серпня Виконком Української асоціації футболу затвердить кандидатуру Петракова

    Олександр Петраков, який з командою U-19 2019 року виграв чемпіонат світу, очолить національну команду з футболу. У вівторок, 17 серпня його кандидатуру затвердить Виконком УАФ. Про це повідомляє Meta-ratings з посиланням на власні джерела.

    Кандидатура Петракова виникла після того, як Сергію Реброву не вдалося розірвати контракт з «Аль-Айном» з Еміратів.

    Місце головного тренера стало вакантним після того, як не продовжив контракт з футбольною асоціацією Андрій Шевченко. Під його керівництвом національна команда у відборі до чемпіонату світу 2022 року провела три матчі і всі завершила внічию. На початку вересня збірна проведе ще дві гри – проти Казахстану і Франції.

    До фінальної частини напряму виходить одна команда. Збірна, яка посяде друге місце, виборюватиме право через додаткові етапи відбору.

    Відомо також, що допомагатиме Петракову колишній півзахисник київського «Динамо» Андрій Анненков. Не виключено, що активно до роботи зі збірною залучатимуть й Олега Блохіна з Олексієм Михайличенком. Обидва раніше працювали з головною командою, а зараз очолюють комітет збірних.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Петраков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо ім’я нового головного тренера збірної України з футболу