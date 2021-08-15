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    Тренер «Динамо» Луческу переніс ще одну операцію

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    Мірча Луческу почуває себе краще - Тренер «Динамо» Луческу переніс ще одну операцію
    Мірча Луческу почуває себе краще
    Фото з відкритих джерел

    Напередодні матчу з «Інтером» румунському наставнику стало зле

    Тренер київського «Динамо» Мірча Луческу переніс ще одне оперативне втручання. Саме через це він не міг керувати діями команди в Італії під час товариського матчу з «Інтером». Як виявилося, румунський фахівець відновлюється після перенесеної операції.

    Перед матчем з «Інтером» (0:3) Мірча Луческу відчував себе добре і готувався до вильоту разом з командою до Італії. Однак, як повідомили Meta-ratings в одній зі столичних клінік, вранці стан головного тренера погіршився, у нього піднялася температура, тому його виліт разом з командою в Мілан довелося скасувати. Оперативне втручання лікарів допомогло стабілізувати стан Мірчи Луческу і зараз він відчуває себе набагато краще. Втім, приступати до роботи з командою лікарі йому поки не рекомендують.

    Додамо, що після гри в Мілані динамівці повернулися до Києва і почали підготовку до матчу четвертого туру проти «Інгульця», який відбудеться в столиці 18 серпня, але не на НСК «Олімпійський», а на клубній арені киян на вулиці Грушевського.

    Раніше Мірчі Луческу видалили кісту.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Мірча Луческу
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    Тренер «Динамо» Луческу переніс ще одну операцію