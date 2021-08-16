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    Беленюк у Раді порушить тему щодо кількості чиновників у складі делегації на Олімпіаді

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    Олімпійський чемпіон Ігор у Токіо народний депутат Жан Беленюк&nbsp;порушить тему щодо кількості чиновників у складі делегації на Олімпіаді - Беленюк у Раді порушить тему щодо кількості чиновників у складі делегації на Олімпіаді
    Олімпійський чемпіон Ігор у Токіо народний депутат Жан Беленюк порушить тему щодо кількості чиновників у складі делегації на Олімпіаді
    Фото з відкритих джерел

    Беленюк відправив відповідні запити відправив до Мінспорту

    Олімпійський чемпіон Ігор у Токіо народний депутат Жан Беленюк планує порушити в парламенті тему надмірної, на його думку, присутності чиновників у складі української делегації на Іграх. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

    «Я вже відповідні запити відправив до Мінспорту, щоб з’ясувати, яким чином так вийшло і чому спортсмени були поставлені в такі рамки. І сподіваюся, що і запит з приводу членів делегації і їхнього функціоналу безпосередньо на Іграх, чим вони займалися безпосередньо, які вони функціональні навантаження за собою несли. Тому ми будемо розбиратися на базі нашого комітету», – наголосив Беленюк.

    Він також навів приклад керівника Федерації греко-римської боротьби Олега Сазонова, який не поїхав на Олімпіаду, щоб спортсмени мали більше тренерів, масажистів та лікарів.

    «Наш президент федерації відмовився спеціально, тому що знає, в яких скрутних умовах зараз будуть проходити ці Ігри. І, звісно, не поставив свої якісь амбіції поперед того, що потребують безпосередньо спортсмени», – заявив олімпійський чемпіон.

    Нагадаємо, уся країна спостерігала за кадрами емоційної промови стрибунки з жердиною Марини Килипко. Атлетка із результатом 4,50 метра посіла п’яте місце на Олімпіаді в Токіо. Це рекордне місце для незалежної України у цьому виді легкоатлетичної програми. Проте Марина була вкрай незадоволена: вона в сльозах розповіла, що була спроможна на кращий результат, адже її максимум – рекорд України на 4,70 метра, його Килипко встановила буквально за два місяці до змагань у Токіо.

    Раніше тренер, якого не взяли у Олімпіаду, розповів про свою зарплату.

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    Теги: Свобода рекорд Жан Беленюк
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    Беленюк у Раді порушить тему щодо кількості чиновників у складі делегації на Олімпіаді