Команда Ярославського знову потрапила в суддівський скандал

«Металіст» здобув перемогу над «Олімпіком» завдяки пенальті

Харківський «Металіст», президентом якого знову став відомий бізнесмен Олаксандр Ярославський, знову потрапив у скандал. У матчі четвертого туру першої ліги арбітр гри харків’ян з «Олмпіком» Віктор Копієвський призначив два 11-метрові у ворота донеччан. Перший пенальті «Металіст» не реалізував, але другий приніс команді Олександра Кучера перемогу – 2:1.

«Мені не соромно ні за хлопців, ні за малюнок гри, ні за її зміст. На жаль, вийшло так, як вийшло. Не хочеться коментувати нічиї дії, крім гри своїх хлопців. Скажу лише, що таким клубам, як «Металіст», не потрібно допомагати, у них і так сильна команда.

Я не коментую дії суддів. Ви бачили: президент Гельзін розповів про своє ставлення до спірних рішень арбітра і офіційно отримав тривалу дискваліфікацію. А клуб був на межі зникнення. Я хочу продовжувати працювати.

Хлопці практично все виконали на полі. Винятки – 2 пенальті, на які ми ніяк не розраховували. На мій погляд, більш справедливим результатом матчу була б нічия», – наводить слова Літовченка офіційний сайт «Олімпіка».

З початку сезону «Металіст» пробив уже чотири пенальті. В їхньому матчі з «Альянсом» арбітр вилучив двох гравців суперників, через що клуб погрожував зняттям з чемпіонату.

В першій лізі лідирують «Металіст» і «Кривбас», які не втратили зі старту чемпіонату жодного очка.

Турнірна таблиця першої ліги