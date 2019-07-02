  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Закарпатті знову жорстко побили футбольних суддів (відео)

    • Розсилка
    &laquo;Приїжджайте в Закарпаття, приїжджайте, люди добрі&raquo;. там такого добра багато - На Закарпатті знову жорстко побили футбольних суддів (відео)
    «Приїжджайте в Закарпаття, приїжджайте, люди добрі». там такого добра багато
    Скрін-шот

    Комусь це дико, а на Срібній землі це звичне явище

    У чемпіонаті Закарпатської області з футболу знову жорстко відтлумили суддів.

    Читайте також

    Після фінального свистка у матчі «Нижній Коропець» – «Колос» (Ракошино) згідно запису арбітра: «…декілька вболівальників вибігли на футбольне поле і один із них, а саме Гарабко Ігор, наніс мені один удар ззаду в голову. Після цього на високому рівні спрацювали правоохоронні органи, гравці команди «Нижній Коропець» та президент «Нижній Коропець» Когутич. На цьому конфлікт було вичерпано».

    Офіційний сайт закарпатської Федерації футболу Закарпаття вже повідомив, що на клуб «Нижній Коропець» чекає покарання. Рішення про санкції прийме Контрольно-дисциплінарний комітет та Рада при голові ФФЗ. Засідання яких відбудеться найближчим часом. Комітет арбітрів ФФЗ вже надав оцінку цьому епізоду, зазначивши, що до дій головного арбітра не має жодних зауважень.

    Нагадаємо, що на початку червня матч чемпіонату вищої ліги Закарпатської області з футболу між командами «Карпати» (Дубове) - «Поляна» теж завершився бійкою, в ході якої теж був побитий головний арбітр матчу. Після отриманого покарання від ФФЗ клуб «Карпати» вирішив знятися з чемпіонату.

     Читайте також: Гравці сільської команди з Закарпаття бурхливо відсвяткували вихід у першу лігу (відео)
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Закарпаття ФК «Нижній Коропець» ФК «Колос» (Ракошино)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ