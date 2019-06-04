Після футбольного матчу на Закарпатті вболівальники жорстоко побили суддів (фото і відео)



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Арбітрам у Дубовому було боляче Федерація футболу Закарпаття

Команді «Карпати» (Дубове) тепер загрожує виключення зі змагань

Матч чемпіонату вищої ліги Закарпатської області з футболу між командами ФК «Карпати» (Дубове) - «Поляна» завершився бійкою, в ході якої був побитий головний арбітр матчу.

Невдоволені роботою рефері вболівальники «Карпат» вибігли на поле і влаштували справжнє побоїще. Кілька «лящів» дісталося й лайнсменам. Бійку вдалося зупинити тільки після втручання поліції.

За даними Федерації футболу Закарпаття, у побитті рефері також брав участь колишній головний тренер «Карпат». Цей інцидент розглядається на спільному засіданні контрольно-дисциплінарного комітету і Федерації футболу Закарпаття. За його підсумками буде прийнято рішення про міру покарання для клубу. За інформацією «Главкому», «Карпатам» загрожує виключення зі змагань.