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    Після футбольного матчу на Закарпатті вболівальники жорстоко побили суддів (фото і відео)

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    Арбітрам у Дубовому було боляче - Після футбольного матчу на Закарпатті вболівальники жорстоко побили суддів (фото і відео)
    Арбітрам у Дубовому було боляче
    Федерація футболу Закарпаття

    Команді «Карпати» (Дубове) тепер загрожує виключення зі змагань

    Матч чемпіонату вищої ліги Закарпатської області з футболу між командами ФК «Карпати» (Дубове) - «Поляна» завершився бійкою, в ході якої був побитий головний арбітр матчу.

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    Невдоволені роботою рефері вболівальники «Карпат» вибігли на поле і влаштували справжнє побоїще. Кілька «лящів» дісталося й лайнсменам. Бійку вдалося зупинити тільки після втручання поліції.

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    Після футбольного матчу на Закарпатті вболівальники жорстоко побили суддів (фото і відео)
    Після футбольного матчу на Закарпатті вболівальники жорстоко побили суддів (фото і відео)
    Після футбольного матчу на Закарпатті вболівальники жорстоко побили суддів (фото і відео)
    Федерація футболу Закарпаття

    За даними Федерації футболу Закарпаття, у побитті рефері також брав участь колишній головний тренер «Карпат». Цей інцидент розглядається на спільному засіданні контрольно-дисциплінарного комітету і Федерації футболу Закарпаття. За його підсумками буде прийнято рішення про міру покарання для клубу. За інформацією «Главкому», «Карпатам» загрожує виключення зі змагань.

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