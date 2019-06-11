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    Футбольний клуб із Закарпаття не погодився з покаранням за побиття суддів і знявся з чемпіонату

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    Карпатівці вважають, що їх покарали невиправдано суворо - Футбольний клуб із Закарпаття не погодився з покаранням за побиття суддів і знявся з чемпіонату
    Карпатівці вважають, що їх покарали невиправдано суворо
    Федерація футболу Закарпаття

    У закарпатському футболі - ґрандіозний скандал

    Як уже повідомляв «Главком», у чемпіонаті Закарпатської області стався гучний інцидент. Після зустрічі вищолігових «Карпат» із Дубового і «Поляни» вболівальники господарів жорстоко побили суддів.

    6 червня відбулося засідання контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу Закарпатської області, на якому клуб «Карпати» отримав серйозні покарання.

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    «За здійснення засобів фізичного впливу на арбітра Шкура та асистента матчу Молнара після закінчення гри, брутального насміхання та побиття представників ФФЗ глядачами, за незабезпечення громадського порядку та безпечного проведення змагань стадіон в селі Дубове не використовувати як місце проведення офіційних змагань під егідою ФФЗ та асоційованих членів за участі команди ФК «Карпати» (Дубове). Дискваліфікувати стадіон на п'ять ігор», - сказано у протоколі засідання.

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    Крім того, на клуб був накладений штраф розміром 30 000 гривень, а гравця команди Миколу Приймака за атаку на систента арбітра дискваліфікували на рік і оштрафували на 8000 гривень індивідуально.

    Представників клубу «Карпати» такий вердикт страшно обурив. Настільки, що керівник ФК Михайло балабан написав очільникові обласної Федерації відкритого листа, в якому повідомив, що знімається з чемпіонату.

    Заява ФК «Карпати» (Дубове)

    «Правління ФК «Карпати» (Дубове) 9 червня цього року розглянуло ситуацію, яка склалася внаслідок прикрого інциденту, який трапився після гри «Карпати» – «Поляна». Найперше хочеться відзначити, що ганебний вчинок окремих уболівальників Дубового не прикрашає футбол, не додає честі клубу і його багаточисельній вболівальницькій аудиторії. За більш ніж семидесятирічну історію футболу Дубового це перший, і сподіваємося останній випадок, коли дискваліфіковують стадіон і накладають серйозні санкції на клуб.

    Не знімаючи із себе відповідальності за порядок і неналежну поведінку вболівальників на стадіоні, хочемо підкреслити, що Федерація футболу області іноді своїми діями провокує подібні інциденти. Це стосується і вище згаданого поєдинку. Так в установленому порядку на цей поєдинок був призначений арбітр Гала. Однак, як стало відомо, цей арбітр не влаштував керівництво ФК «Поляна», а тому ФФЗ на догоду полянцям в останню мить замінює арбітра на іншого, грубо нехтуючи порядком призначення арбітрів.

    Арбітр Шкура, як виявилося потім, був тим, хто зміг забезпечити необхідний для «Поляни» результат. При рахунку 1:0 на користь «Карпат» він зарахував гол у ворота нашої команди з явного офсайду, який всі бачили, крім нього і його помічника.

    Мало того, коли воротар «Поляни» вдарив нашого гравця Фрегана і був справедливо вилучений з поля, незрозуміло за вилучення також отримав наш гравець Куцин. Крім того, вилучений воротар «Поляни», йдучи до роздягальні, вдарив по обличчю нашого вболівальника Ребаря.

    Такі дії арбітра і окремих гравців вкрай загострили ситуацію на полі і навколо. Враховуючи вищенаведені факти, ми вважаємо, що рішення КДК Федерації щодо клубу «Карпати» є безпідставно жорстким і несправедливим. Наразі команда не взмозі виконати фінансові і організаційні вимоги КДК, а тому ми змушені зняти ФК «Карпати» (Дубове) з чемпіонату області.

    Хочемо додати, що за останніх п'ять років наш клуб досягнув деяких непоганих результатів у першості області і вся фінансова і організаційна діяльність проводилась виключно членами нашого клубу. Жодної копійки з інших джерел ми не одержували».

    Джерело: Федерація футболу Закарпаття

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