Футбольний клуб із Закарпаття не погодився з покаранням за побиття суддів і знявся з чемпіонату



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Карпатівці вважають, що їх покарали невиправдано суворо Федерація футболу Закарпаття

У закарпатському футболі - ґрандіозний скандал

Як уже повідомляв «Главком», у чемпіонаті Закарпатської області стався гучний інцидент. Після зустрічі вищолігових «Карпат» із Дубового і «Поляни» вболівальники господарів жорстоко побили суддів.

6 червня відбулося засідання контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу Закарпатської області, на якому клуб «Карпати» отримав серйозні покарання.

«За здійснення засобів фізичного впливу на арбітра Шкура та асистента матчу Молнара після закінчення гри, брутального насміхання та побиття представників ФФЗ глядачами, за незабезпечення громадського порядку та безпечного проведення змагань стадіон в селі Дубове не використовувати як місце проведення офіційних змагань під егідою ФФЗ та асоційованих членів за участі команди ФК «Карпати» (Дубове). Дискваліфікувати стадіон на п'ять ігор», - сказано у протоколі засідання.

Крім того, на клуб був накладений штраф розміром 30 000 гривень, а гравця команди Миколу Приймака за атаку на систента арбітра дискваліфікували на рік і оштрафували на 8000 гривень індивідуально.

Представників клубу «Карпати» такий вердикт страшно обурив. Настільки, що керівник ФК Михайло балабан написав очільникові обласної Федерації відкритого листа, в якому повідомив, що знімається з чемпіонату.

Заява ФК «Карпати» (Дубове)

«Правління ФК «Карпати» (Дубове) 9 червня цього року розглянуло ситуацію, яка склалася внаслідок прикрого інциденту, який трапився після гри «Карпати» – «Поляна». Найперше хочеться відзначити, що ганебний вчинок окремих уболівальників Дубового не прикрашає футбол, не додає честі клубу і його багаточисельній вболівальницькій аудиторії. За більш ніж семидесятирічну історію футболу Дубового це перший, і сподіваємося останній випадок, коли дискваліфіковують стадіон і накладають серйозні санкції на клуб.

Не знімаючи із себе відповідальності за порядок і неналежну поведінку вболівальників на стадіоні, хочемо підкреслити, що Федерація футболу області іноді своїми діями провокує подібні інциденти. Це стосується і вище згаданого поєдинку. Так в установленому порядку на цей поєдинок був призначений арбітр Гала. Однак, як стало відомо, цей арбітр не влаштував керівництво ФК «Поляна», а тому ФФЗ на догоду полянцям в останню мить замінює арбітра на іншого, грубо нехтуючи порядком призначення арбітрів.

Арбітр Шкура, як виявилося потім, був тим, хто зміг забезпечити необхідний для «Поляни» результат. При рахунку 1:0 на користь «Карпат» він зарахував гол у ворота нашої команди з явного офсайду, який всі бачили, крім нього і його помічника.

Мало того, коли воротар «Поляни» вдарив нашого гравця Фрегана і був справедливо вилучений з поля, незрозуміло за вилучення також отримав наш гравець Куцин. Крім того, вилучений воротар «Поляни», йдучи до роздягальні, вдарив по обличчю нашого вболівальника Ребаря.

Такі дії арбітра і окремих гравців вкрай загострили ситуацію на полі і навколо. Враховуючи вищенаведені факти, ми вважаємо, що рішення КДК Федерації щодо клубу «Карпати» є безпідставно жорстким і несправедливим. Наразі команда не взмозі виконати фінансові і організаційні вимоги КДК, а тому ми змушені зняти ФК «Карпати» (Дубове) з чемпіонату області.

Хочемо додати, що за останніх п'ять років наш клуб досягнув деяких непоганих результатів у першості області і вся фінансова і організаційна діяльність проводилась виключно членами нашого клубу. Жодної копійки з інших джерел ми не одержували».

Джерело: Федерація футболу Закарпаття