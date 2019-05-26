  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гравці сільської команди з Закарпаття бурхливо відсвяткували вихід у першу лігу (відео)

    • Розсилка
    Найкультовіший гравець&nbsp;&laquo;Минаю&raquo; Михайло Кополовець прочитав про поразку суперників з Черкащини на газоні Тернопільського міського стадіону. З того моменту закарпатців поглинула несамовита радість - Гравці сільської команди з Закарпаття бурхливо відсвяткували вихід у першу лігу (відео)
    Найкультовіший гравець «Минаю» Михайло Кополовець прочитав про поразку суперників з Черкащини на газоні Тернопільського міського стадіону. З того моменту закарпатців поглинула несамовита радість
    Віктор Зарванський

    Напряму до першої ліги пообилися «Минай» з однойменного закарпатського села і кременчуцький «Кремінь»

    Завершився сезон в українській другій лізі.

    Згідно з регламентом, напряму підвищуються у класі переможці обох груп. Ними стали клуб «Минай» з однойменного села неподалік від Ужгорода і кременчуцький «Кремінь».

    Читайте також

    І якщо команда з Полтавщини виграла свою групу достроково (її перевага над запорізьким «Металургом», який фінішував другим, склала п'ять очок), то закарпатці вирвали перше місце в заключному турі.

    «Минай» завдяки голам Василя Пиняшка і Анатолія Нурієва переміг 2:1 у Тернополі. Але цього було мало, адже перед заключним туром з двоочковою перевагою лідирували футболісти «Черкащини-Академії». Втім, у заключному турі лідери сенсаційно поступилися 1:2 у селищі Млинів на Рівненщині «Вересу». Причому переможний гол рівнянин Іван Гребенюк забив на 81-й хвилині.

    Дізнавшись про результат матчу за участю основного конкурента, який відбувався паралельно, футболісти «Миная» влаштували у роздягальні тернопільського стадіону справжнісінький карнавал. Фрагменти святкування виклав у власний Instagram найкращий бомбардир групи А другої ліги Роберт Ґеґедош, котрий забив 13 м'ячів.

    Закарпатські футболісти співають не гірше за північноірландських ультрас

    Зауважимо, що другі команди обох груп ще матимуть шанс пробитися в першу лігу крізь перехідні матчі. Суперниками «Черкащини-Академії» і запорізького «Металурга» теоретично мають бути волочиський «Агробізнес» і «Суми». Правда, сумчани вочевидь у цих матчах не гратимуть. Як відомо, команда позбавлена професійного статусу через організацію договірних матчів.

     Читайте також: Вони націлилися на «Шахтар». Неймовірна історія сільської команди, яка дійшла до фіналу Кубка
    Читайте також
    ФК Нива (Тернопіль) Перша ліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ