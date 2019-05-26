Гравці сільської команди з Закарпаття бурхливо відсвяткували вихід у першу лігу (відео)



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Найкультовіший гравець «Минаю» Михайло Кополовець прочитав про поразку суперників з Черкащини на газоні Тернопільського міського стадіону. З того моменту закарпатців поглинула несамовита радість Віктор Зарванський

Напряму до першої ліги пообилися «Минай» з однойменного закарпатського села і кременчуцький «Кремінь»

Завершився сезон в українській другій лізі.

Згідно з регламентом, напряму підвищуються у класі переможці обох груп. Ними стали клуб «Минай» з однойменного села неподалік від Ужгорода і кременчуцький «Кремінь».

І якщо команда з Полтавщини виграла свою групу достроково (її перевага над запорізьким «Металургом», який фінішував другим, склала п'ять очок), то закарпатці вирвали перше місце в заключному турі.

«Минай» завдяки голам Василя Пиняшка і Анатолія Нурієва переміг 2:1 у Тернополі. Але цього було мало, адже перед заключним туром з двоочковою перевагою лідирували футболісти «Черкащини-Академії». Втім, у заключному турі лідери сенсаційно поступилися 1:2 у селищі Млинів на Рівненщині «Вересу». Причому переможний гол рівнянин Іван Гребенюк забив на 81-й хвилині.

Дізнавшись про результат матчу за участю основного конкурента, який відбувався паралельно, футболісти «Миная» влаштували у роздягальні тернопільського стадіону справжнісінький карнавал. Фрагменти святкування виклав у власний Instagram найкращий бомбардир групи А другої ліги Роберт Ґеґедош, котрий забив 13 м'ячів.

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Зауважимо, що другі команди обох груп ще матимуть шанс пробитися в першу лігу крізь перехідні матчі. Суперниками «Черкащини-Академії» і запорізького «Металурга» теоретично мають бути волочиський «Агробізнес» і «Суми». Правда, сумчани вочевидь у цих матчах не гратимуть. Як відомо, команда позбавлена професійного статусу через організацію договірних матчів.