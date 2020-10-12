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    Надаль розгромив Джоковіча і поновив рекорд Roland Garros

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    З 2005-го понині Рафаель віддавав титул переможця Roland Garros іншим тенісистам лише сім разів - Надаль розгромив Джоковіча і поновив рекорд Roland Garros
    З 2005-го понині Рафаель віддавав титул переможця Roland Garros іншим тенісистам лише сім разів
    Світлина - Sportsnet.ca

    Рафаель у Парижі непереможний

    Друга ракетка світу, іспанський тенісист Рафаель Надаль у 13-те в кар’єрі і вчетверте поспіль перемін на Відкритому чемпіонаті Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд – $19 694 806).

    У фінальному поєдинку Рафа здолав першу ракетку світу Новака Джоковіча з Сербії – 6:0, 6:2, 7:5. Матч тривав дві години і 43 хвилини.

    Надаль і Джоковіч зустрічалися між собою 56 раз за кар’єру. Наразі очний баланс на користь Новака – 29:27. При цьому усі вісім зустрічей на Roland Garros, зокрема попередні фінали у 2012-му і 2014 роках виграв Рафаель. Та й загалом іспанець переміг у Парижі в 13-ти фіналах з 13-ти, тобі як серб був у фіналах Roland Garros п’ять разів і переміг тільки раз – у 2016-му.

    На шляху до фіналу Надаль переміг білоруса Єгора Герасимова, американця Макензі Макдональда, італійця Стефано Травалью, американця Себастьяна Корду, італійця Янніка Сіннера, аргентинця Дієґо Шварцмана і при цьому не віддав суперникам жодного сету.

    Зауважимо, що частіше за 34-річного Надаля в чоловічому одиночному розряді Roland Garros, який проводиться з 1891 року, не перемагав ніхто. Ось 13 тріумфів Рафи за роками – 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020.

    Найбільше перемог в усіх розрядах на Roland Garros ще до Відкритої ери, тобто до 1968 року здобув француз Макс Декюджи – 29. Сюди входить 8 титулів в одиночному розряді (1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1912, 1913, 1914), 14 – у парному (1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1920), 7 – у міксті (1904, 1905, 1906, 1908, 1909, 1914, 1920).

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