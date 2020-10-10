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    Сенсація на Roland Garros: титул серед жінок виграла 53 ракетка світу

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    Іґа Швйонтек стала першою за останніх 13 років тенісисткою, яка виграла Roland Garros не віддавши жодного сету. До неї схоже в 2007-му вдавалося бельгійці Жюстін Енен - Сенсація на Roland Garros: титул серед жінок виграла 53 ракетка світу
    Іґа Швйонтек стала першою за останніх 13 років тенісисткою, яка виграла Roland Garros не віддавши жодного сету. До неї схоже в 2007-му вдавалося бельгійці Жюстін Енен
    Світлина - Roland Garros

    Авторкою сенсації стала 19-річна полячка Іґа Швйонтек

    53-тя ракетка світу, 19-річна полячка Іґа Швйонтек сенсаційно виграла Відкритий чемпіонат Франції з тенісу (покриття – ґрунт, призовий фонд – $19 694 806).

    У фінальному матчі Іґа перемогла чинну чемпіонку Australian Open Софію Кенін з США – 6:4, 6:1. Фінал тривав годину і 20 хвилин.

    У семи матчах Roland Garros-2020 Швйонтек не програла жодного сету. На шляху до фіналу Іґа перемогла чешку Маркету Вондроушову, Се Шувей з Тайваню, канадійку Ежені Бушар, румунку Сімону Халеп, італійку Мартіну Тревізан та Надію Подороску з Аргентини.

    Цікаво, що до Відкритого чемпіонату Франції Швйонтек не виграла жодного турніру WTA. Тепер вона стала першою представницею Польщі, яка виграла Grand Slam.

    Взагалі ж Roland Garros проводиться з 1891 року. За цей час у жіночому одиночному розряді найчастіше вигравала американка Кріс Еверт – сім разів (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986).

    В усіх розрядах серед жінок найбільше титулів має француженка Сюзанн Ленґлен, у якої 19 перемог – 6 в одиночному розряді (1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1926), 6 у парному (1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1926), 7 у міксті (1914, 1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1926).

     Читайте також: Roland Garros: кривдниця Світоліної програла 19-річній полячці
    теніс Сімона Халеп Маркета Вондроушова Софія Кенін Ежені Бушар Roland Garros Надія Подороска Іґа Швйонтек Мартіна Тревізан Кріс Еверт Сюзанн Ленґлен
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