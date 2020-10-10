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    Roland Garros: визначилися чемпіони в парному розряді

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    Кевін Кравіц і Андреас Міс - дворазові чемпіони Roland Garros - Roland Garros: визначилися чемпіони в парному розряді
    Кевін Кравіц і Андреас Міс - дворазові чемпіони Roland Garros
    Світлина - Instagram Андреаса Міса

    Німецький дует переміг у Парижі вдруге поспіль

    Німецька пара Кевін Кравіц / Андреас Міс вдруге поспіль виграла Відкритий чемпіонат Франції з тенісу у чоловічому парному розряді.

    У фінальному матчі сіяні восьмими німці перемогли хорватсько-бразильський дует Мате Павіч / Бруно Соареш – 6:3, 7:5. Матч тривав рівно півтори години.

    Зауважимо, що торік Кравіц/Міс перемогли у фіналі Roland Garros французів Жеремі Шарді та Фабріса Мартена. 

    Взагалі ж Roland Garros проводиться з 1891 року. За цей час у чоловічому парному розряді найчастіше вигравав француз Макс Декюджи – 13 разів (1902-1909, 1911-1914, 1920).

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    Макс Декюджи

    Раніше сенсаційною переможницею в жіночому одиночному розряді стала полячка Іґа Швйонтек.

     Читайте також: Визначилися фіналісти Roland Garros серед чоловіків
    теніс Roland Garros Мате Павіч Бруно Соареш Кевін Кравіц Андреас Міс Макс Декюджи
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