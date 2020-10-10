Roland Garros: визначилися чемпіони в парному розряді
Німецький дует переміг у Парижі вдруге поспіль
Німецька пара Кевін Кравіц / Андреас Міс вдруге поспіль виграла Відкритий чемпіонат Франції з тенісу у чоловічому парному розряді.
У фінальному матчі сіяні восьмими німці перемогли хорватсько-бразильський дует Мате Павіч / Бруно Соареш – 6:3, 7:5. Матч тривав рівно півтори години.
Зауважимо, що торік Кравіц/Міс перемогли у фіналі Roland Garros французів Жеремі Шарді та Фабріса Мартена.
Взагалі ж Roland Garros проводиться з 1891 року. За цей час у чоловічому парному розряді найчастіше вигравав француз Макс Декюджи – 13 разів (1902-1909, 1911-1914, 1920).
Раніше сенсаційною переможницею в жіночому одиночному розряді стала полячка Іґа Швйонтек.