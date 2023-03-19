Найкращий результат в історії збірної: українські футзалістки здобули «срібло» на Євро 

Українські спортсменки програли у фіналі чемпіонату Європи з футзалу

Збірна України з футзалу посіла друге місце у загальній турнірній таблиці на чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Суспільне».

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19 березня українські спортсменки змагалися за першість на Євро-2023 з футзалу. Суперниками збірної України були чинні чемпіони Європи – команда Іспанії. Для української збірної це перший матч у фіналі в історії. Раніше спортсменки двічі зупинялися на етапі півфіналу чемпіонату.

У фіналі українські спортсменки пропустили 5 голів від іспанських футзалісток. Усупереч цьому, українці Анні Шульзі вдалося вразити ворота суперників. Це був вже третій м’яч, забитий Анною, у цьому чемпіонаті.

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Українська збірна вже зустрічалася з іспанками у межах Євро-2023. Тоді українки програли з рахунком 0:9.

Нагадаємо, що українська збірна з футзалу вперше в історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи. У півфінальному поєдинку українським футзалісткам вдалося здолати збірну Угорщини.