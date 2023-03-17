Уперше в історії: українські футзалістки вийшли у фінал Євро

Це найкращий результат в історії збірної

Жіноча збірна з футзалу змогла потрапити до фіналу чемпіонату Європи. Під час півфінального матчу спортсменки здобули перемогу над угорською збірною – господарками турніру. Про це повідомляє Суспільне.

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«Шанс, який випадає раз на життя», – так прокоментували українки можливість зіграти зі спортсменками з Угорщини. Раніше жіноча збірна з футзалу вже двічі виходила до півфіналу чемпіонату. Проте обидва рази Україна програвала у півфінальному матчі та боролася за «бронзу» турніру. Одного разу спортсменкам вдалося отримати медаль такого ґатунку.

Під час матчу Україна – Угорщина українська збірна мала тотальний контроль на майданчику. Спортсменкам вдалося 60 разів завдавати удару по воротах суперників. У той час, як угорська збірна спромоглася це зробити усього лиш 17 разів.

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Проте перший м’яч українські спортсменки пропустили, тому їм довелося відіграватися. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь України. Обидва голи забила українка Анна Шульга.

Фінальний поєдинок Євро-2023 відбудеться в неділю, 19 березня. Українським спортсменкам випаде шанс поборотися з чинними чемпіонками Європи – збірною Італії.

Нагадаємо, що раніше золоту медаль з синхронного плавання на Кубку світу здобула синхроністка Марта Фєдіна.