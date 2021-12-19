Нападник «Аяксу» покращив феноменальне досягнення Мессі

Душан Тадіч віддав 37 гольових передач за сезон

Капітан амстердамського «Аяксу» Душан Тадіч покращив одне з досягнень 7-разового володаря «Золотого м’яча» з «Парі Сен-Жермен» Ліонеля Мессі. Серб встановив рекорд за кількістю результативних передач за календарний рік.

У матчі 16-го туру чемпіонату Нідерландів нападник «Аякса» віддав 37 гольову передачу за 2021 рік. Таким чином, Тадіч побив рекорд, який належав Мессі. 2011 року аргентинський футболіст, який тоді виступав за «Барселону», асистував партнерам по команді 36 разів.

Тадіч виступає за амстердамський «Аякс» з 2018 року. Контракт 33-річного сербського футболіста із нідерландською командою розрахований до 2024 року. Цього сезону Тадіч взяв участь у 16 матчах чемпіонату Нідерландів, забив 6 голів і віддав 11 результативних передач.