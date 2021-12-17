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    З Ліги націй УЄФА зроблять малий чемпіонат світу

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    Ліга націй розширює кордони - З Ліги націй УЄФА зроблять малий чемпіонат світу
    Ліга націй розширює кордони
    фото з відкритих джерел

    Турнір європейських країн поповниться командами з Південної Америки

    Ліга націй УЄФА стане малим чемпіонатом світу. Віце-президент УЄФА Збігнєв Бонек повідомив, що у 2024 році турнір поповниться 10-ма південноамериканськими збірними. Його слова наводить ESPN.

    Колумбія, Аргентина, Чилі, Перу, Бразилія та Уругвай потраплять до Ліги А, Болівії, Парагваю, Венесуели та Еквадору – до Ліги B. Очікується, що всі матчі пройдуть у Європі, щоб скоротити переміщення між континентами.

    Нагадаємо, переможці чотирьох груп Ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй, яка намічена на червень 2023 року. Переможці груп у Лігах B, C та D піднімуться лігою вище. Останні місця груп у Лігах A та B опустяться лігою нижче, а останні місця груп C зіграють один з одним у плей-оф за право залишитись у ній та не опуститися до ліги D.

    У кожній із Ліг А, В та С виступає по 16 збірних, які розіб'ють на чотири групи по чотири. Сім збірних, що залишилися, формують дві групи ліги D: з чотирьох і з трьох команд.

    Третій розіграш Ліги націй пройде наступного року. В Ньоні провели жеребкування турніру. Збірна України зіграє з Шотландією, Ірландією та Вірменією.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Бразилія Аргентина Ліга націй
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    З Ліги націй УЄФА зроблять малий чемпіонат світу