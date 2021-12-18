Українка увійшла до числа провідних рефері у чоловічому футболі

Катерина Монзуль увійшла до другої категорії провідних арбітрів

Українка Катерина Монзуль вперше в історії увійшла до списку рефері, які працюватимуть на матчах чоловічих футбольних команд. Разом з нею такий бонус отримала Стефані Фраппар. Француженка увійшла до першої категорії, харків’янка – до другої. Це означає, що наступного року вони зможуть регулярно обслуговувати чоловічі матчі під егідою УЄФА.

Монзуль раніше судила фінали Ліги чемпіонів і чемпіонату світу серед жінок.

Перший матч за участю чоловічих команд Катерина провела 2020 року. Зустрічалися Сан-Маріно й Гібралтар.

Цього сезону Монзуль працювала на відбірному матчі чемпіонату світу між збірними Австрії та Фарерських островів. Згодом увійшла в історію Англії, провівши гру цієї збірної з Андоррою. Тоді загорівся стадіон.