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    Українка увійшла до числа провідних рефері у чоловічому футболі

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    Катерина Монзуль регулярно працюватиме на матчах чоловічих команд - Українка увійшла до числа провідних рефері у чоловічому футболі
    Катерина Монзуль регулярно працюватиме на матчах чоловічих команд
    фото з відкритих джерел

    Катерина Монзуль увійшла до другої категорії провідних арбітрів

    Українка Катерина Монзуль вперше в історії увійшла до списку рефері, які працюватимуть на матчах чоловічих футбольних команд. Разом з нею такий бонус отримала Стефані Фраппар. Француженка увійшла до першої категорії, харків’янка – до другої. Це означає, що наступного року вони зможуть регулярно обслуговувати чоловічі матчі під егідою УЄФА.

    Монзуль раніше судила фінали Ліги чемпіонів і чемпіонату світу серед жінок.

    Перший матч за участю чоловічих команд Катерина провела 2020 року. Зустрічалися Сан-Маріно й Гібралтар.

    Цього сезону Монзуль працювала на відбірному матчі чемпіонату світу між збірними Австрії та Фарерських островів. Згодом увійшла в історію Англії, провівши гру цієї збірної з Андоррою. Тоді загорівся стадіон.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Катерина Монзуль
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    Українка увійшла до числа провідних рефері у чоловічому футболі