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    Нападник «Динамо» забив гол Бразилії, Мессі не врятував Аргентину

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    Ерік Рамірес забив дебютний гол за Венесуелу - Нападник «Динамо» забив гол Бразилії, Мессі не врятував Аргентину
    Ерік Рамірес забив дебютний гол за Венесуелу
    Фото з відкритих джерел

    У Південній Америці відбулися матчі відбірного турніру чемпіонату світу

    Новачок київського «Динамо» Ерік Рамірес відзначився дебютним голом за Венесуелу. В матчі 10 туру кваліфікації чемпіонату світу проти Бразилії нападник відкрив рахунок у матчі. Ударом головою він поцілив у ближній кут. Втім, це не допомогло його команді. Протягом останніх двадцяти хвилин гри гості зусиллями Маркіньоса, Барбози (з пенальті) і Ентоні вирвали перемогу – 3:1.

    Втратила очки збірна Аргентини. На чолі з Мессі, який провів повний матч, «біло-блакитні» звели внічию матч з Парагваєм.

    Також нульова нічия зафіксована в матчі Уругвай – Колумбія.

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Нападник «Динамо» забив гол Бразилії, Мессі не врятував Аргентину