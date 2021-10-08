Нападник «Динамо» забив гол Бразилії, Мессі не врятував Аргентину

У Південній Америці відбулися матчі відбірного турніру чемпіонату світу

Новачок київського «Динамо» Ерік Рамірес відзначився дебютним голом за Венесуелу. В матчі 10 туру кваліфікації чемпіонату світу проти Бразилії нападник відкрив рахунок у матчі. Ударом головою він поцілив у ближній кут. Втім, це не допомогло його команді. Протягом останніх двадцяти хвилин гри гості зусиллями Маркіньоса, Барбози (з пенальті) і Ентоні вирвали перемогу – 3:1.

Втратила очки збірна Аргентини. На чолі з Мессі, який провів повний матч, «біло-блакитні» звели внічию матч з Парагваєм.

Також нульова нічия зафіксована в матчі Уругвай – Колумбія.

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