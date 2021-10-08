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    В Росії відреагували на втечу біатлоністки в Україну

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    Дар'ю Сидорову готуватимуть до Олімпіади-2026 - В Росії відреагували на втечу біатлоністки в Україну
    Дар'ю Сидорову готуватимуть до Олімпіади-2026
    Фото з відкритих джерел

    Дар’я Сидорова очікує надання громадянства від Володимира Зеленського

    На літньому чемпіонаті України з біатлону в складі Закарпатської області виступала Дар’я Сидорова. Як виявилося, в минулому вона була чемпіонкою Росії серед юніорів, а з травня 22-річна спортсменка тренується з нашою збірною «Б» і готується до Універсіади. Щоправда, вона ще не отримала українського громадянства.

    Переїзд Сидорової з Росії в Україну прокоментував чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов.

    «Люди тікатимуть з Росії, поки біля керма будуть перебувати бездарні люди не тільки в біатлоні, а й інших галузях. І правильно робить Сидорова, що їде. Що вона тут отримає? Інтриги тільки і більше нічого, – сказав Тихонов Metaratings. – Від нас тікають тисячі, чому дивуватися? Напевно, поки останній не поїде, ніхто і пальцем не поворухне. Думаю, що це не остання втеча наших спортсменів».

    Сидорову запросили в Україну для підготовки до Олімпіади 2026 року в Мілані. У цьому сезоні, в тому числі на Іграх у Пекіні, українська збірна виступатиме в звичному складі.

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    Теги: біатлон
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    В Росії відреагували на втечу біатлоністки в Україну