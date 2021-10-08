В Росії відреагували на втечу біатлоністки в Україну

Дар’я Сидорова очікує надання громадянства від Володимира Зеленського

На літньому чемпіонаті України з біатлону в складі Закарпатської області виступала Дар’я Сидорова. Як виявилося, в минулому вона була чемпіонкою Росії серед юніорів, а з травня 22-річна спортсменка тренується з нашою збірною «Б» і готується до Універсіади. Щоправда, вона ще не отримала українського громадянства.

Переїзд Сидорової з Росії в Україну прокоментував чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов.

«Люди тікатимуть з Росії, поки біля керма будуть перебувати бездарні люди не тільки в біатлоні, а й інших галузях. І правильно робить Сидорова, що їде. Що вона тут отримає? Інтриги тільки і більше нічого, – сказав Тихонов Metaratings. – Від нас тікають тисячі, чому дивуватися? Напевно, поки останній не поїде, ніхто і пальцем не поворухне. Думаю, що це не остання втеча наших спортсменів».

Сидорову запросили в Україну для підготовки до Олімпіади 2026 року в Мілані. У цьому сезоні, в тому числі на Іграх у Пекіні, українська збірна виступатиме в звичному складі.